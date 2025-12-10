Тихо расстаются, но не разводятся? Женщины после 40 всё чаще “тихо увольняются” из брака

Журналисты заметили новый феномен: всё больше женщин в середине жизни не уходят, но… эмоционально выключаются из брака.

Психологи называют это «quiet quitting of marriage» — по аналогии с тихим увольнением с работы.

Женщины рассказывают:

• «Я теперь путешествую одна. Это отпуск от мужа»

• другая, как только дочь уехала учиться, переехала в её комнату;

• третья говорит: «У меня нет ни времени, ни сил даже думать о разводе. Я пытаюсь стать партнёром в венчурном фонде».

Терапевты подтверждают: многие пары «уходят» друг от друга задолго до официальных бумаг и годами живут как соседи.

Психолог Кэти МакМахон объясняет: «Сейчас намного легче сказать: “Я тихо увольняюсь из брака”, просто потому что появилось название для этого состояния.»

Эксперты отмечают: все больше женщин после 40 выбирают не драму развода, а выход из эмоциональной жизни пары, сохраняя бытовой союз.