Тихановская с 2020 года живет в Вильнюсе, там же работала и ее офис. В октябре 2025 года власти Литвы объявили, что понижают уровень охраны белорусского политика. Тогда сообщалось, что обеспечением безопасности Тихановской вместо Служба охраны руководства Литвы занялось Бюро криминальной полиции, которое обеспечивает защиту свидетелей и потерпевших.

Решение о понижении уровня охраны Тихановской, пояснил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, было принято «после оценки ситуации безопасности и анализе рисков».

Источники LRT сообщали, что охрана лидера белорусской оппозиции и другие расходы, включая автомобили для сопровождения, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах, обходились бюджету Литвы примерно в один миллион евро в год.

Из-за решения властей Литвы ослабить охрану политика офис Тихановской в Вильнюсе в октябре приостановил работу.

В Литву приехал и муж Светланы Тихановской Сергей, которого освободили в 2025 году из тюрьмы в Беларуси и выпустили из страны. В настоящее время, заявил помощник Светланы Тихановской, Сергей Тихановский по соображениям безопасности находится в США.