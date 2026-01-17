Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 17. Января Завтра: Dravis, Tenis
Доступность

Тихановская переедет в Польшу после того, как Литва ослабила её охрану (1)

Редакция PRESS 17 января, 2026 18:44

Важно 1 комментариев

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переедет из Литвы в Польшу. Об этом, пишет Deutsche Welle, сообщили AFP несколько источников в команде Тихановской и министерство иностранных дел Польши.

Тихановская с 2020 года живет в Вильнюсе, там же работала и ее офис. В октябре 2025 года власти Литвы объявили, что понижают уровень охраны белорусского политика. Тогда сообщалось, что обеспечением безопасности Тихановской вместо Служба охраны руководства Литвы занялось Бюро криминальной полиции, которое обеспечивает защиту свидетелей и потерпевших.

Решение о понижении уровня охраны Тихановской, пояснил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, было принято «после оценки ситуации безопасности и анализе рисков».

Источники LRT сообщали, что охрана лидера белорусской оппозиции и другие расходы, включая автомобили для сопровождения, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах, обходились бюджету Литвы примерно в один миллион евро в год.

Из-за решения властей Литвы ослабить охрану политика офис Тихановской в Вильнюсе в октябре приостановил работу.

В Литву приехал и муж Светланы Тихановской Сергей, которого освободили в 2025 году из тюрьмы в Беларуси и выпустили из страны. В настоящее время, заявил помощник Светланы Тихановской, Сергей Тихановский по соображениям безопасности находится в США.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Государственный контролёр о airBaltic: «Как у государства с надзором? Не очень-то»
Важно

Государственный контролёр о airBaltic: «Как у государства с надзором? Не очень-то»

«Спасайте детей!» Очередная идея Херманиса о том, как обустроить Латвию, раскритикована
Важно

«Спасайте детей!» Очередная идея Херманиса о том, как обустроить Латвию, раскритикована

«Меня чуть воровкой не сделали»: покупатели жалуются на продавцов и охранников
Важно

«Меня чуть воровкой не сделали»: покупатели жалуются на продавцов и охранников

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Государственный контролёр о airBaltic: «Как у государства с надзором? Не очень-то» (1)

Важно 17:59

Важно 1 комментариев

Государственный контролёр Эдгар Корчагин в интервью nra.lv TV sarunas рассказал, что в прошлом году Госконтроль завершил ревизию в национальной авиакомпании airBaltic. Однако это не решает вопроса о способности министерств осуществлять надзор за крупными стратегически важными обществами с госкапиталом.

Государственный контролёр Эдгар Корчагин в интервью nra.lv TV sarunas рассказал, что в прошлом году Госконтроль завершил ревизию в национальной авиакомпании airBaltic. Однако это не решает вопроса о способности министерств осуществлять надзор за крупными стратегически важными обществами с госкапиталом.

Читать

Чемодан, вокзал, далее везде: инициатива о выдворении нелояльных лиц из Латвии дошла до Сейма (1)

Важно 17:43

Важно 1 комментариев

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник, 20 января, начнёт оценивать инициативу населения с призывом выдворять из Латвии нелояльных людей, о чём свидетельствует повестка дня заседания комиссии.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник, 20 января, начнёт оценивать инициативу населения с призывом выдворять из Латвии нелояльных людей, о чём свидетельствует повестка дня заседания комиссии.

Читать

«Спасайте детей!» Очередная идея Херманиса о том, как обустроить Латвию, раскритикована (1)

Важно 17:18

Важно 1 комментариев

Режиссёр Алвис Херманис не даёт обществу заскучать и продолжает фонтанировать идеями, оригинальными и не очень. 

Режиссёр Алвис Херманис не даёт обществу заскучать и продолжает фонтанировать идеями, оригинальными и не очень. 

Читать

«Меня чуть воровкой не сделали»: покупатели жалуются на продавцов и охранников (1)

Важно 16:26

Важно 1 комментариев

На поведение продавцов и охранников в супермаркетах жалуются довольно часто. С другой стороны, часто и покупатели бывают не без греха. Но это, однако, не повод вести себя так, как описывает в своём посте на платформе "Тредс" Иева. 

На поведение продавцов и охранников в супермаркетах жалуются довольно часто. С другой стороны, часто и покупатели бывают не без греха. Но это, однако, не повод вести себя так, как описывает в своём посте на платформе "Тредс" Иева. 

Читать

Трамп грозит пошлинами странам, которые не поддержат претензии США на Гренландию (1)

Важно 15:51

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом американский лидер сказал в пятницу, 16 января, в Белом доме. "Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так", - подчеркнул Трамп. Он также назвал себя "королем пошлин".

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом американский лидер сказал в пятницу, 16 января, в Белом доме. "Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так", - подчеркнул Трамп. Он также назвал себя "королем пошлин".

Читать

«Проголосую за тех, кто ликвидирует этот маразм»: перенос рабочих дней многим не по нраву (1)

Важно 15:46

Важно 1 комментариев

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

Читать