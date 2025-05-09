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Тихановская: Беларусь нельзя ставить в один ряд с Россией (1)

© LETA 9 мая, 2025 20:01

Мир 1 комментариев

Белорусы - это не режим Александра Лукашенко, и Беларусь нельзя ставить в один ряд с Россией, заявила лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская, которая в пятницу в Министерстве иностранных дел открыла дискуссию о роли Беларуси в европейской архитектуре политики и безопасности.

Она отметила, что с 2020 года каждый раз, приезжая в Латвию, чувствует огромную солидарность, так как Латвия и другие друзья Беларуси в Балтии и Скандинавии встали на сторону белорусского народа.

"Вы открыли свои дома и сердца для тысяч людей, бежавших от репрессий", - сказала Тихановская.

Лидер демократических сил Беларуси напомнила, что 9 мая в Европе чтят память жертв Второй мировой войны, однако сегодня этот день, изначально предназначенный для празднования победы над злом, используется для его оправдания - в Минске и Москве проходят военные парады и пропагандистские шоу.

"Но не позволяйте себя обмануть - это не празднование мира. Это кампании оправдания, пытающиеся объяснить и поддержать жестокую агрессивную войну. Важно четко сказать: [президент России Владимир] Путин - агрессор, и Лукашенко - тоже агрессор", - сказала она.

По словам Тихановской, если бы в 2020 году Лукашенко с помощью Москвы не подавил протесты, полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, возможно, не произошло бы. Она отметила, что нынешние мирные переговоры касаются не только Украины, а повлияют на весь регион - Беларусь, Молдову, Армению и страны Балтии.

"Я действительно верю, что переговоры могут принести мир, но они также создают новые риски. Если Путин останется безнаказанным, он еще больше укрепит свою власть над Беларусью. Новая эскалация будет всегда рядом, и угроза может приблизиться к вашему порогу", - сказала лидер белорусских демократических сил.

По словам Тихановской, пока Лукашенко будет у власти, Беларусь будет постоянной угрозой, источником нестабильности и военной платформой России. Поэтому целью должны быть устойчивые и необратимые перемены и освобождение Беларуси от контроля России.

"Все, чего мы хотим, - чтобы белорусы сами могли выбирать свое будущее. В 2020 году белорусский народ проголосовал за перемены. Он проголосовал за Европу. Несмотря на террор, их желание не изменилось", - заявила Тихановская.

По ее словам, как только Беларусь восстановит свой суверенитет, страна немедленно начнет процесс интеграции в Европу, как это сделала Латвия 20 лет назад. Тихановская подчеркнула, что пример Латвии вдохновляет белорусов, ведь только в составе Европы, а не "русского мира", можно сохранить свою идентичность, язык и будущее.

Она отметила, что Беларуси очень повезло с соседями, и выразила уверенность, что однажды восьмерка стран Балтии и Скандинавии станет девяткой.

"Борьбу за свободу невозможно выиграть в одиночку, и мы благодарны и счастливы, что у нас есть такие союзники, как вы. Поэтому давайте смотреть на Беларусь не только как на угрозу, но и как на возможность - возможность для более сильной и безопасной Европы. Спасибо вам за вашу солидарность и за вашу смелость", - подчеркнула Тихановская.

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