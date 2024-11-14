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The Times: Украина может создать простейшую атомную бомбу. Киев опровергает публикацию

© Deutsche Welle 14 ноября, 2024 15:48

Мир 0 комментариев

МИД Украины опровергает сообщение The Times о планах Киева создать атомную бомбу с использованием плутония из отработанного топлива в реакторах АЭС, пишет Deutsche Welle.

Украина может всего за несколько месяцев создать простейшую атомную бомбу в случае, если избранный президент США Дональд Трамп перестанет оказывать Киеву военную помощь. Об этом сообщает в среду, 13 ноября, британская газета The Times со ссылкой на доклад, подготовленный для Минобороны Украины.

В публикации указывается, что документ был обнародован авторитетным Центром исследований армии, конверсии и разоружения. В нем говорится, кроме прочего, что нарушение Россией, обладающей ядерным оружием, Будапештского меморандума "дает формальные основания для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и моральные причины для пересмотра выбора по отказу от ядерного оружия, сделанного (Украиной. - Ред.) в начале 1994 года".

По оценке авторов доклада, украинские специалисты в состоянии создать бомбу, аналогичную бомбе "Толстяк" (Fat Man), которую США сбросили на японский город Нагасаки в 1945 году. Поскольку в военное время у Украины нет возможности построить крупные заводы для обогащения урана, ей придется воспользоваться плутонием, добытым из отработанного топлива в реакторах АЭС, говорится в документе.

"Украина по-прежнему контролирует девять действующих реакторов и обладает значительным ядерным опытом несмотря на то, что в 1996 году отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире", - напоминает в этой связи The Times. "Вес реакторного плутония, имеющегося у Украины, можно оценить в семь тонн<...> Для создания значительного арсенала ядерного оружия потребуется гораздо меньше материала<...> Этого количества материала достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн", - цитирует британская газета выкладки из доклада.

По расчетам его авторов, мощность созданной таким способом бомбы соответствовала бы одной десятой мощности "Толстяка". Этого хватило бы для уничтожения российской авиабазы или места концентрации войск.

Зеленский об отказе Украины от ядерного оружия

17 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции после заседания Евросовета, на которое его пригласили в качестве гостя, заявил, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом он указал на необходимость вступления Украины в НАТО,  упомянув при этом отказ Киева от ядерного арсенала. "В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие - и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов", - приводило слова украинского лидера онлайн-издание "Европейская правда".

МИД Украины опровергает утверждения газеты The Times

Между тем украинское министерство иностранных дел, комментируя публикацию The Times, заявило, что у Киева нет намерения разрабатывать ядерное оружие. "Украина придерживается ДНЯО; мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и является полностью прозрачной для ее мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях", - написал спикер МИД Украины Георгий Тихий в Telegram-канале ведомства вечером 13 ноября.

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