Тестостерон важнее танков: как с этим у нас? Способны ли латвийцы воевать за свою страну? Мнение психотерапевта

Виестур Рудзитис ответил, что латыши способны бороться как за территорию, так и за право жить и оставлять потомство: «Ведь готовность государств и народов воевать выражается не только в процентах от внутреннего валового продукта, выделяемыми правительством на оборону, и переработкой этих денег в танки, ракеты и дроны, но и в уровне тестостерона у людей, которым это оружие доверено».

А с этим, по мнению Рудзитиса, в Латвии все в порядке: «Посмотрите на уровень тестостерона у наших болельщиков! Я убежден, что в час Х люди начнут действовать».

Рудзитис привел в пример события в Украине: «Мы видим, что на Украине самые сильные боевые подразделения фактически сформированы из футбольных фанатов. Полк "Азов" - это националисты, которых у нас тут ре-чекисты поливают дерьмом. Так что там это, по сути, гражданская инициатива - парни, у которых зашкаливает уровень тестостерона, уже не идут во двор играть в футбол, а полны готовности сражаться. Этот дух, который идет от "Азова", стал ментальным ядром украинской армии. И вот, сейчас они ведут серьезную борьбу и сражаются».

А вот в США, по мнению Рудзитиса, образ жизни молодежи таков, что уровень тестостерона у мужчин сильно понижен, и при этом он повышен у женщин. В Латвии ситуация с физической формой молодежи намного лучше, считает психотерапевт. И все же, расслабляться не надо:

«Зачем вообще люди воюют? Ни в каком Божьем плане не записано, что латвийская земля принадлежит латышам навечно. 20 тысяч лет назад на месте Латвии был ледник. И, возможно, когда-то он будет вновь. А это значит, что тогда нам, латвийцам, через какое-то время придется эмигрировать. По каким-то объективным причинам - будь то обледенение, засуха, война или что-то еще - не исключено, что нам снова когда-нибудь придется эту территорию снова оставить.

Борьба за территорию и ресурсы происходит всегда. И вопрос, кто имеет право на жизнь – решается на войне. Какие мужчины смогут продолжить свой род, породив потомство? Победители, а не проигравшие. Таков биологический смысл войны. А все эти хипстеры и фрики, курильщики травки популяризируют не-мужественность! …И эти левые либералы популяризируют не мужественность. Ведь нормальный мужчина инфицирован токсичной маскулинностью. А ведь как раз эта токсичная маскулинность и есть то, что имеет право размножаться. И не случайно девушки выбирают плохих парней. А кто этот плохой парень? Тот, кто думает своей головой и кому здоровье позволяет себя и свою семью защитить. Чисто интуитивно женщина выбирает именно такого мужчину в отцы своему ребенку.

И здесь вопрос в том, останутся ли в Латвии такие мужчины и как долго. Если нет, то придется приглашать со стороны. И задача у этих приезжих будет в том числе и стимулировать наших мужчин быть мужественными, составлять им конкуренцию. Завезем таких дикарей, у которых полный порядок с гормонами. И что тогда? Наши будут проявлять интеллект, а "дикари" свою мужественность, и посмотрим, кого женщины выберут.

В Латвии же как: мужчинам нельзя до конца доверять. Если женщина хочет стать матерью и вырастить ребенка, ей самой нужно в чем-то стать мужчиной. Иначе не сможешь родить ребенка. То есть женщина, в принципе, должна рассчитывать на то, что отец ребенка ее рано или поздно бросит. В основе всего биология. А как раз биология сейчас игнорируется. Ее пытаются заменить психологией и прочим. На самом деле, следует укрепить роль отца в семье, то есть мужчинам надо взять на себя ответственность быть отцом, а женщинам - надо довериться своим мужчинам. Быть уверенной, что пока жена растит этого маленького ребенка, мужчина вытянет и ее, и ребенка. Но если все эти основы основ не работают, то здесь нечего отстаивать и нечего защищать. Если мы уже скатились до того, что в месяц рожают до 1000 детей, то о чем тут вообще можно рассуждать! Кого мы будем защищать и кто это будет делать? Это Содом и Гоморра - мы вымираем сами по себе.

Что касается этих планируемых затрат на оборону в размере 5%, хочется задать вопрос, а найдены ли те, кто со складов в армии похищал приборы ночного видения? Наказаны ли те, кто замешан в скандале о закупке питания на 200 000 000 евро? Как-то не слышно. Так вот, никто не против выделения финансирования, но хочется быть уверенным в том, что эти средства действительно пойдут на оборону, а не будут расхищены. Пока же такой уверенности нет. Если бы эти воры, которые расхищали деньги и технику, оказались в тюрьме, тогда можно было бы доверять, но дела возбуждены, а виновные не посажены».