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Теряем огромные деньги: почему иностранные фильмы уже не снимают в Латвии? (1)

© LETA 2 октября, 2024 10:14

Новости Латвии 1 комментариев

За последнее десятилетие в Латвии было реализовано более 30 кинопроектов, которые принесли экономике страны почти 30 млн евро, а также повысили ее престиж в мире. Но сейчас представители киноиндустрии бьют тревогу, потому что изменения в программе съемки иностранных фильмов сделали условия в Латвии неконкурентоспособным.

Отсутствие долгосрочной стратегии является главной помехой в борьбе за привлечение иностранных кинематографистов с соседними странами. Раньше Латвия предлагала иностранным кинопроизводителям возврат определенного процента затраченных средств после завершения съемок, но весной условия были изменены, и Латвийское агентство инвестиций и развития, отвечающее за эту программу, теперь предлагает продюсерам возмещать только часть налога на добавленную стоимость.

Отсутствие четких правил может помешать реализации в Латвии проекта "Netflix" стоимостью 20 млн евро. И это не единственный кинопроект, который, по мнению представителей отрасли, может пройти мимо Латвии.

В то же время условия в Литве и Эстонии для иностранных кинематографистов гораздо привлекательнее. Литва только за два последних проекта заработала 14 млн евро, а снимавшийся в Эстонии фильм Кристофера Нолана "Довод" принес экономике страны 16 млн евро, рассказала на заседании парламентской подкомиссии по развитию предпринимательства кинопродюсер Алисе Гелзе.

На слабые места Латвии указала и международный киноагент Элеонора Гранат, которая прибыла в Ригу с целью привлечения в Латвию американских кинопроектов.

По ее мнению, самыми большими проблемами являются потолок финансирования, доля софинансирования (в Латвии она составляет 20%, тогда как в других странах - 30% и более), а также отсутствие единого органа, который отвечал бы за привлечение иностранных продюсеров.

(Diena)

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