«Терпение иссякает»: Трамп предупредил Путина о жестких санкциях против нефти

«Мы собираемся ввести очень жесткие санкции, нацеленные на банки, а также нанести удар по нефти и также (ввести) тарифы», — добавил он. Трамп напомнил, что ранее ввел повышенные торговые пошлины в отношении Индии, которая стала крупнейшим покупателем российской нефти. «Это было нелегко, это спровоцировало конфликт с Индией», — сказал он.

По словам Трампа, он не знает, готова ли Россия сейчас к урегулированию продолжающегося четвертый год конфликта. При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не слишком быстро показал готовность к переговорам.

«Для танго нужны двое. Удивительно, когда Путин хочет это сделать, Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, Путин под вопросом», — сказал Трамп.

По данным Politico, убедить Трампа в том, что Путин не готов к завершению войны, в ходе нескольких недель интенсивных переговоров смогли европейские лидеры. «Наконец-то Трамп на нашей стороне», — сказал изданию дипломат ЕС.