30 лет в морозильной камере! В Финляндии обнаружили тела двух покойников

Старший следователь уголовной полиции Юго-Западной Финляндии Лассе Хёюсти сообщил Yle, что тела были найдены в ходе обыска в частном доме.

"Летом 2024 года в службу спасения поступило сообщение о подозрении, что в хозяйственной постройке частного дома, в морозильной камере, хранятся останки двух человек. В ходе обыска тела были обнаружены в двух разных морозильниках", – рассказал Хёюсти. По данным полиции, в надругательстве над телами подозревают родственника покойных.

По словам Хёюсти, предварительное расследование продолжалось до сентября этого года. Теперь дело передано на рассмотрение прокуратуры.

По данным полиции, речь идет о супружеской паре: один человек умер естественной смертью в 1994 году, второй – в 1995 году. Тела были переданы родственникам для захоронения, однако по какой-то причине покойных так и не предали земле.

"На кладбище для скончавшейся четы был даже установлен надгробный камень", – добавил Хёюсти.