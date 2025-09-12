Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Его сдал отец: пойман подозреваемый в убийстве Чарли Кирка

12 сентября, 2025 17:17

0 комментариев

Фото, по которому разыскивали убийцу Кирка.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «с высокой долей вероятности» правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве консервативного комментатора Чарли Кирка.

«Я думаю, что с высокой долей вероятности, мы его задержали», — сказал глава Белого дома в эфире телекомпании Fox. По словам Трампа, о задержании ему рассказали примерно за пять минут до этого интервью. Трамп добавил, что поимке предполагаемого убийцы помог «очень близкий» к нему человек.

«Кто-то, кто был очень близок к нему, сказал: "Хм, это он"», — рассказал президент США. В том же эфире он уточнил, что подозреваемый пришел «к отцу», а тот обратился в Службу Маршалов США (служба федеральных судебных приставов), где у него был знакомый.

По словам Трампа, человек (вероятно имелся в виду тот, кто опознал подозреваемого, то есть его отец — Трамп использовал слово person) — «человек веры, пастор». «Отец убедил сына», — сказал президент, добавив, что пока эта информация может быть неточной, поскольку он говорит о том, что слышал.

В ответ на просьбу уточнить эти данные Трамп сказал, что отец подозреваемого сказал своему сыну: «мы должны поехать». «Они поехали на машине в полицейское управление, и он там сейчас находится», — добавил президент.

Трамп не уточнил, кем именно является подозреваемый, сообщив только его возраст: 28 или 29 лет. Позднее в газете New York Post появилась информация, что задержанный — 22-летний житель Юты.

«Все может измениться, но факты есть факты — у нас тот, кого мы искали», — подчеркнул президент США.

По его словам, у следствия изначально «не было абсолютно ничего». «Мы начали с видеозаписи, на которой он был похож на муравья — это было почти бесполезно. Мы просто увидели, что кто-то там был».

На видео с разыскиваемым подозреваемым, которое опубликовало ФБР, было видно, как тот бежит по крыше здания, откуда был произведен выстрел, а затем скрывается с места преступления.

Трамп выразил надежду, что задержанного признают виновным, то он будет приговорен к смертной казни. «Кирк был самым лучшим человеком, он этого не заслужил», — сказал Трамп.

Он пообещал прийти на похороны соратника, и сказал, что не стал смотреть видео его убийства, потому что не хочет запомнить его живым. По его словам, Кирк ему был «как сын» и помогал ему с тиктоком.

Что известно об убийстве Кирка?

31-летний Кирк, который являлся одним из главных союзников Трампа во время предвыборной кампании и помог его победе, был застрелен во время выступления в кампусе Университета Utah Valley в среду.

Президент США возложил ответственность за убийство Кирка на «радикальных левых», поскольку Кирк был одним из самых заметных деятелей консервативного крыла в американской политике и кумиром для множества молодых консерваторов в США.

Левые политики в ответ обвинили Трампа в разжигании розни и напомнили, что в своих выступлениях об убийстве Кирка тот не упомянул многочисленные нападения на представителей другого политического лагеря.

Как заявили правоохранительные органы, единственный и смертельный выстрел в Чарли Кирка был, вероятно, произведен с крыши здания Losee Center, откуда был хорошо виден университетский двор, где проходили дебаты. Стрелок находился примерно в 130 метрах (142 ярдах) от места, где сидел Кирк.

В четверг на на пресс конференции специальный агент ФБР заявил, что удалось найти предполагаемое орудие убийства — «винтовку со скользящим затвором». Он так же добавил, что оружие направлено в лабораторию для анализа.

Источники американского партнера Би-би-си, телекомпании CBS, сообщили, что это была импортная винтовка модели Mauser с калибром 30-06. Также криминалисты нашли след обуви, отпечаток ладони и следы предплечий подозреваемого.

Как заявила полиция, подозреваемый внешне выглядел как сверстник большинства студентов, что помогло ему «хорошо вписаться в университетскую среду».

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

