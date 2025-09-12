Его сдал отец: пойман подозреваемый в убийстве Чарли Кирка

«Я думаю, что с высокой долей вероятности, мы его задержали», — сказал глава Белого дома в эфире телекомпании Fox. По словам Трампа, о задержании ему рассказали примерно за пять минут до этого интервью. Трамп добавил, что поимке предполагаемого убийцы помог «очень близкий» к нему человек.

«Кто-то, кто был очень близок к нему, сказал: "Хм, это он"», — рассказал президент США. В том же эфире он уточнил, что подозреваемый пришел «к отцу», а тот обратился в Службу Маршалов США (служба федеральных судебных приставов), где у него был знакомый.

По словам Трампа, человек (вероятно имелся в виду тот, кто опознал подозреваемого, то есть его отец — Трамп использовал слово person) — «человек веры, пастор». «Отец убедил сына», — сказал президент, добавив, что пока эта информация может быть неточной, поскольку он говорит о том, что слышал.

В ответ на просьбу уточнить эти данные Трамп сказал, что отец подозреваемого сказал своему сыну: «мы должны поехать». «Они поехали на машине в полицейское управление, и он там сейчас находится», — добавил президент.

Трамп не уточнил, кем именно является подозреваемый, сообщив только его возраст: 28 или 29 лет. Позднее в газете New York Post появилась информация, что задержанный — 22-летний житель Юты.

«Все может измениться, но факты есть факты — у нас тот, кого мы искали», — подчеркнул президент США.

По его словам, у следствия изначально «не было абсолютно ничего». «Мы начали с видеозаписи, на которой он был похож на муравья — это было почти бесполезно. Мы просто увидели, что кто-то там был».

На видео с разыскиваемым подозреваемым, которое опубликовало ФБР, было видно, как тот бежит по крыше здания, откуда был произведен выстрел, а затем скрывается с места преступления.

Трамп выразил надежду, что задержанного признают виновным, то он будет приговорен к смертной казни. «Кирк был самым лучшим человеком, он этого не заслужил», — сказал Трамп.

Он пообещал прийти на похороны соратника, и сказал, что не стал смотреть видео его убийства, потому что не хочет запомнить его живым. По его словам, Кирк ему был «как сын» и помогал ему с тиктоком.

Что известно об убийстве Кирка?

31-летний Кирк, который являлся одним из главных союзников Трампа во время предвыборной кампании и помог его победе, был застрелен во время выступления в кампусе Университета Utah Valley в среду.

Президент США возложил ответственность за убийство Кирка на «радикальных левых», поскольку Кирк был одним из самых заметных деятелей консервативного крыла в американской политике и кумиром для множества молодых консерваторов в США.

Левые политики в ответ обвинили Трампа в разжигании розни и напомнили, что в своих выступлениях об убийстве Кирка тот не упомянул многочисленные нападения на представителей другого политического лагеря.

Как заявили правоохранительные органы, единственный и смертельный выстрел в Чарли Кирка был, вероятно, произведен с крыши здания Losee Center, откуда был хорошо виден университетский двор, где проходили дебаты. Стрелок находился примерно в 130 метрах (142 ярдах) от места, где сидел Кирк.

В четверг на на пресс конференции специальный агент ФБР заявил, что удалось найти предполагаемое орудие убийства — «винтовку со скользящим затвором». Он так же добавил, что оружие направлено в лабораторию для анализа.

Источники американского партнера Би-би-си, телекомпании CBS, сообщили, что это была импортная винтовка модели Mauser с калибром 30-06. Также криминалисты нашли след обуви, отпечаток ладони и следы предплечий подозреваемого.

Как заявила полиция, подозреваемый внешне выглядел как сверстник большинства студентов, что помогло ему «хорошо вписаться в университетскую среду».