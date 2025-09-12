Не только белок и креатин: важнейшие витамины для здоровья пап и дедушек

Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане напоминает, какие питательные вещества имеют особое значения для мужского здоровья.

"Мужчины часто выбирают пищевые добавки, исходя из физических целей, например, дополнительно принимая протеиновые или белковые порошки и креатин. Однако нельзя забывать и о питательных веществах, необходимых для общего функционирования организма. Часто наблюдается недостаток витамина D, магния и омега-3 жирных кислот – веществ, влияющих на иммунитет, качество сна, здоровье сердца и общее самочувствие.

Кроме того, потребности каждого человека индивидуальны – необходимо учитывать как образ жизни, возраст и состояние здоровья, так и физиологические потребности – например, у женщин потребность в железе существенно выше, чем у мужчин, поскольку организм регулярно теряет кровь из-за менструаций; в свою очередь, для мужчин, учитывая массу тела, объем мышц, обмен веществ и гормональный профиль, рекомендуемые суточные дозы белка, цинка и магния будут выше, чем для женщин. Сбалансированное питание – основа долгосрочного здоровья, и при необходимости его можно дополнить индивидуально подобранными нутриентами, предварительно проконсультировавшись со специалистом", – говорит Алина Флейшмане.

Каким питательным веществам мужчинам следует уделить особое внимание?

Хотя сбалансированное питание важно для каждого человека, мужчинам особенно важно уделять внимание определённым витаминам и минералам, влияющим на иммунитет, энергию и гормональный баланс.

1. Витамин D – для иммунитета, костей и мышц. Он поддерживает здоровье и плотность костей, а также важен для нормальной работы мышц всего организма. Оптимальный уровень витамина D помогает поддерживать физическую выносливость и иммунитет, в свою очередь, его дефицит повышает утомляемость, восприимчивость к инфекциям, а также риск хрупкости костей и мышечной дисфункции, что может способствовать травмам.

2. Цинк – для синтеза тестостерона, качества спермы и иммунной системы. Цинк помогает поддерживать гормональный баланс, включая оптимальный уровень тестостерона, который важен не только для фертильности, но и для роста мышц и процессов восстановления. Также он укрепляет защитные силы организма. Дефицит цинка может проявляться как усталость, ослабленный иммунитет, сниженным либидо и проблемы с кожей.

3. Витамины группы B (особенно B6, B9 и B12) – для энергетического обмена, нервной системы и работы мозга. Чем интенсивнее нагрузка и ежедневный стресс, тем выше потребность в витаминах группы B, которые участвуют в синтезе гемоглобина, выработке энергии и процессах мышечного метаболизма. Они помогают снизить утомляемость и поддерживают работу печени, нервной системы и сердца.

4. Магний – для работы мышц и качества сна. Магний участвует в сокращении мышц, передаче нервных импульсов и выработке энергии, а также снижает мышечную усталость и способствует восстановлению. Его дефицит может проявляться как подергивания мышц, судороги, нарушения сна, нервозность и изменения сердечного ритма.

5. Омега-3 жирные кислоты – для здоровья сердца, работы мозга и уменьшения воспаления. Омега-3 жирные кислоты, особенно ЭПК и ДГК, являются незаменимыми жирными кислотами, которые помогают поддерживать нормальную работу сердца, кровообращение и функции мозга. Длительный дефицит этих жирных кислот может быть связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшением когнитивных способностей и хроническим воспалением.

Когда баланс микроэлементов приобретает особую важность?

В определённых жизненных ситуациях организм мужчины испытывает повышенную потребность в определённых питательных веществах. В таких случаях рекомендуется уделить повышенное внимание приёму витаминов и минералов, проконсультировавшись со своим врачом или фармацевтом.

1. Интенсивная физическая активность или активные занятия спортом. Во время интенсивной физической активности увеличивается потребность организма в магнии, белке и витамине С, которые способствуют восстановлению мышц, снижают риск судорог и способствует регенерации тканей. Цинк и витамин С дополнительно укрепляют иммунитет, который может ослабнуть при длительных нагрузках.

2. Постоянный стресс и метальные перегрузки. Во время стресса стремительно снижается уровень магния и витаминов группы В, что может увеличить утомляемость, нарушения сна и раздражительность. Витамин D также помогает стабилизировать настроение и укрепить иммунитет.

3. При планировании прибавления в семье и заботясь о фертильности. Цинк и селен напрямую связаны с качеством спермы и формированием половых клеток, тогда как витамины E и D помогают поддерживать гормональный баланс и репродуктивную функцию. L-карнитин, коэнзим Q10 и витамины обеспечивают подвижность сперматозоидов. Недостаток этих веществ может повлиять как на фертильность, так и на общее мужское здоровье.

4. По достижении 40 лет. Со временем в организме снижается усвоение кальция и синтез витамина D, что влияет на прочность костей и обмен веществ. Также особенно важными в этом возрасте становятся Омега-3 жирные кислоты и витамин К2 для здоровья сердечно-сосудистой системы, а также витамин В12 – для поддержки когнитивных функций и нервной системы.

5. Неполноценное питание или особые диеты. Однообразное, нездоровое питание или дефицит питания другого рода может снизить усвоение железа, цинка, омега-3, В12 и витамина D из пищи. Это влияет на уровень энергии, иммунную систему и способность организма ежедневно полноценно функционировать. Сбалансированное питание является основой здоровья, однако, если невозможно обеспечить достаточно разнообразный рацион, дополнительный приём питательных веществ в виде пищевых добавок может быть оправдан, особенно если это рекомендует врач или фармацевт.

"Если каждый день мучает усталость, снижен иммунитет, трудности с концентрацией внимания или наблюдаются другие симптомы, характерные для дефицита питательных веществ, стоит обратиться к специалисту. Врач проведёт соответствующие исследования, чтобы исключить возможность других заболеваний, и поможет подобрать пищевые добавки для восстановления баланса микроэлементов в организме", – отмечает сертифицированный фармацевт Apotheka.