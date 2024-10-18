Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 18. Октября Завтра: Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds

Теперь — и на крыше: на автомобилях разрешили дополнительный дальний свет

© Lsm.lv 18 октября, 2024 13:00

Важно 0 комментариев

Изменения в регламенте техосмотра — с этого года автоводители могут легально устанавливать на свои машины дополнительный свет. С этими лампами также можно будет пройти техосмотр. Однако есть ряд условий, которые необходимо соблюсти, сообщает LSM+ в новостном выпуске. 

Раньше автомобиль, специально оборудованный дополнительными осветительными приборами, не мог пройти техосмотр. С этого года у него есть шанс благодаря изменениям в регламенте техосмотра.

Изменились требования к дальнему свету — дополнительные лампы теперь можно установить на любое легковое авто, но есть условия.

«В первую очередь лампа должна быть установлена по осевой линии транспорта. Если вы устанавливаете LED-фонарь вытянутой формы, то он должен быть установлен по центру транспортного средства. Если вы устанавливаете две лампы, то они должны быть установлены симметрично оси транспортного средства», — сказал руководитель технического отдела CSDD Янис Лиепиньш.

Кроме этого, у ламп должна быть соответствующая маркировка на корпусе. Для дальнего света — это буквы HR. Также осветительный прибор должен быть сертифицирован для использования в ЕС — об этом свидетельствует маркировка СЕ. Лампы рекомендуется устанавливать на уровне штатного дальнего света, но можно и на крыше авто.

«В общем лампы дальнего света можно устанавливать и на крыше. Но надо взять во внимание, насколько яркая освещенность установленного дальнего света. Это значит, что общая сумма всего установленного дополнительного освещения не должна превышать 100 условных единиц», — сказал Лиепиньш.

На корпусе каждой автомобильной лампы указан индекс освещенности в люксах. Необходимо подсчитать весь дальний свет на всех устройствах освещения. Эта цифра не должна превышать 100 единиц. Если превышает, то нужно менять схему подключения.

«Если у вас на крыше установлен дальний свет, общая сумма которого вместе с базовым дальним светом автомобиля превышает 100 единиц, то надо делать так, что, если включается верхний свет, то отключается базовый. Нельзя, чтобы они горели все вместе», — сказал Лиепиньш.

Есть одно очень важное условие. Оба эти света должны быть подключены таким образом, чтобы на приборной панели горела синяя индикация дальнего света. Это нужно для того, чтобы водитель не забывал о том, что у него включен дальний свет. Иначе он может невольно ослепить других участников движения, если установлено нештатное оборудование.

«Это не может быть просто уличный автомобиль. Об этом свидетельствует сама конструкция автомобиля. То есть по самому автомобилю видно, что он специально подготовлен. Тогда это разрешается для определенных функций», — добавил Лиепиньш. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 30 реакций
Комментарии (0) 30 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Адажи установили «скульптуру» танка за 183 тысячи евро: Спрудс поручил разобраться

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

В Адажи появилась скульптурная композиция в форме гусеничного бронетранспортёра на постаменте. По некоторым данным стоимость этого арт-объекта составила 183 тысячи евро. Предсказуемо,  соцсети взорвались о такой цифры, пущенной не на оборону, а на "макслу".

В Адажи появилась скульптурная композиция в форме гусеничного бронетранспортёра на постаменте. По некоторым данным стоимость этого арт-объекта составила 183 тысячи евро. Предсказуемо,  соцсети взорвались о такой цифры, пущенной не на оборону, а на "макслу".

Читать

Подробности аварии на Лиепайском шоссе: резкое торможение не спасло

Выбор редакции 13:00

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня утром Лиепайское шоссе в районе поселка Аннас было освещено огнями аварийных служб, так как два автомобиля попали в серьезное столкновение. Движение на участке, где произошла трагическая авария, было полностью перекрыто, и людям приходилось пользоваться объездными путями, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Сегодня утром Лиепайское шоссе в районе поселка Аннас было освещено огнями аварийных служб, так как два автомобиля попали в серьезное столкновение. Движение на участке, где произошла трагическая авария, было полностью перекрыто, и людям приходилось пользоваться объездными путями, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

Продавали неразрешенные добавки: PTAC заблокировал работу торговавшего БАДами интернет-магазина

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) ограничил доступ к сайту «sportnet.lv» компании «S-line», которая продает в Латвии несанкционированные пищевые добавки, сообщили агентству LETA представители PTAC.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) ограничил доступ к сайту «sportnet.lv» компании «S-line», которая продает в Латвии несанкционированные пищевые добавки, сообщили агентству LETA представители PTAC.

Читать

Более долгий учебный год — за и против

Новости Латвии 12:45

Новости Латвии 0 комментариев

Родители рекомендуют сократить летние школьные каникулы на полтора месяца, а осенние, зимние и весенние каникулы продлить на неделю. На платформе "Mana balss" они указывают на проблему присмотра за детьми летом и слишком большие перерывы в обучении.

Родители рекомендуют сократить летние школьные каникулы на полтора месяца, а осенние, зимние и весенние каникулы продлить на неделю. На платформе "Mana balss" они указывают на проблему присмотра за детьми летом и слишком большие перерывы в обучении.

Читать

Минблаг несколько лет запрашивал из бюджета необоснованно большие средства: ревизия Госконтроля

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

Министерство благосостояния при планировании бюджета на протяжении нескольких лет запрашивало необоснованно большие средства на выплату пособий по гарантированному минимальному дохода (ГМД), пришел к выводу Госконтроль в ходе ревизии.

Министерство благосостояния при планировании бюджета на протяжении нескольких лет запрашивало необоснованно большие средства на выплату пособий по гарантированному минимальному дохода (ГМД), пришел к выводу Госконтроль в ходе ревизии.

Читать

Грузовикам запретят проезд по улице Пернавас в Риге

Новости Латвии 12:13

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 ноября по улице Пернавас в Риге будет запрещено транзитное движение грузовых автомобилей, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте коммуникации Рижской думы.

С 1 ноября по улице Пернавас в Риге будет запрещено транзитное движение грузовых автомобилей, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте коммуникации Рижской думы.

Читать