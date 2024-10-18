Теперь — и на крыше: на автомобилях разрешили дополнительный дальний свет

Раньше автомобиль, специально оборудованный дополнительными осветительными приборами, не мог пройти техосмотр. С этого года у него есть шанс благодаря изменениям в регламенте техосмотра.

Изменились требования к дальнему свету — дополнительные лампы теперь можно установить на любое легковое авто, но есть условия.

«В первую очередь лампа должна быть установлена по осевой линии транспорта. Если вы устанавливаете LED-фонарь вытянутой формы, то он должен быть установлен по центру транспортного средства. Если вы устанавливаете две лампы, то они должны быть установлены симметрично оси транспортного средства», — сказал руководитель технического отдела CSDD Янис Лиепиньш.

Кроме этого, у ламп должна быть соответствующая маркировка на корпусе. Для дальнего света — это буквы HR. Также осветительный прибор должен быть сертифицирован для использования в ЕС — об этом свидетельствует маркировка СЕ. Лампы рекомендуется устанавливать на уровне штатного дальнего света, но можно и на крыше авто.

«В общем лампы дальнего света можно устанавливать и на крыше. Но надо взять во внимание, насколько яркая освещенность установленного дальнего света. Это значит, что общая сумма всего установленного дополнительного освещения не должна превышать 100 условных единиц», — сказал Лиепиньш.

На корпусе каждой автомобильной лампы указан индекс освещенности в люксах. Необходимо подсчитать весь дальний свет на всех устройствах освещения. Эта цифра не должна превышать 100 единиц. Если превышает, то нужно менять схему подключения.

«Если у вас на крыше установлен дальний свет, общая сумма которого вместе с базовым дальним светом автомобиля превышает 100 единиц, то надо делать так, что, если включается верхний свет, то отключается базовый. Нельзя, чтобы они горели все вместе», — сказал Лиепиньш.

Есть одно очень важное условие. Оба эти света должны быть подключены таким образом, чтобы на приборной панели горела синяя индикация дальнего света. Это нужно для того, чтобы водитель не забывал о том, что у него включен дальний свет. Иначе он может невольно ослепить других участников движения, если установлено нештатное оборудование.

«Это не может быть просто уличный автомобиль. Об этом свидетельствует сама конструкция автомобиля. То есть по самому автомобилю видно, что он специально подготовлен. Тогда это разрешается для определенных функций», — добавил Лиепиньш.