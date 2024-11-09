Темнокожие в США получают сообщения с призывом «отправиться на плантации». ФБР начало расследование

Среди тех, кому пришли подобные сообщения, были темнокожие студенты и школьники в Алабаме, Северной Каролине, Вирджинии, Нью-Йорке и Пенсильвании.

ФБР сообщило, что начинает расследовать происшествие. «ФБР получило информацию об оскорбительных и расистских текстовых сообщениях, отправленных гражданам по всей стране. В связи с этим мы поддерживаем связи с Министерством юстиции и другими федеральными агентствами», — сказано в заявлении ведомства.

Сообщается, что американцы начали получать расистские сообщения в среду, то есть на следующий день после президентских выборов, на которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

В некоторых сообщениях содержались отсылки к предвыборной кампании Трампа, однако представители самого избранного президента уже заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

«Кампания Трампа не имеет совершенно ничего общего с этими текстовыми сообщениями», — сказал официальный представитель штаба Стивен Чунг.

Пока неясно, кто отправлял расистские сообщения и какое именно число людей их получило.

42-летняя американка из штата Индиана, переслала журналистам Би-би-си подобное сообщение, отправленное ее дочери, ученице старшей школы. В нем было сказано, что ее дочь «включена в число тех, кто должен стать рабом на ближайшей плантации», и ее «посадят в белый фургон» и «тщательно обыщут после прибытия на место назначения».

Женщина, которая попросила не называть ее имя по соображениям безопасности, назвала сообщения «очень-очень страшными», и призналась, что из-за них почувствовала большую тревогу за свою безопасность.

«Это связано с американской историей, но еще это случилось именно на следующий день после выборов, — говорит она. — Наверняка это было сделано специально».

Еще одна американка Хейли Уэлч рассказала газете Университета Алабамы Crimson White, что получателями также были несколько студентов этого высшего учебного заведения.

«Сначала я подумала, что это шутка, но их получили все вокруг. Люди пересылали это друг другу, постили в соцсетях и рассказывали, что им такое пришло, — сказала Уэлч. — Я стала переживать, мне просто стало страшно, потому что я не понимала, что происходит».

Формулировки в сообщениях были разными, но их общим мотивом был «приказ» отправиться на «плантацию» или ждать, пока за ними приедет фургон, там также содержались отсылки к «рабскому» труду.

Они пришли из-за рубежа?

По данным телекомпании CBS News, американского партнера Би-би-си, сообщения были отправлены с телефонных номеров с кодами по меньшей мере 25 разных штатов.

Известно, что некоторые сообщения пришли с аккаунтов компании TextNow, которая позволяет бесплатно зарегистрировать американский телефонный номер. Фирма заявила, что подобное использование ее услуг «нарушает условия пользовательского соглашения», и причастные к рассылке аккаунты были закрыты в течение часа после того, как об этом стало известно.

Власти сразу нескольких штатов США начали собственные расследования в связи с рассылкой текстовых сообщений.

Генеральная прокуратура Невады заявила, что пытается «установить источник сообщений, которые, вероятно, рассылались при помощи автоматического сервиса».

Как заявила генпрокурор Луизианы Лиз Мурилл, сотрудники местных правоохранительных органов установили, что некоторые сообщения были отправлены при помощи VPN-сервиса, зарегистрированного в Польше.

По словам Мурилл, следователи «не нашли оригинального источника, и это означает, что к этому могло быть причастно любое враждебное государство мира».

В ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что сообщения могли отправить из-за рубежа, жительница Индианы сказала Би-би-си: «Даже если это имеет иностранное происхождение, я не почувствую себя лучше или безопаснее. Они понимают, как устроена американская психология».

Одна из старейших организаций США по защите прав темнокожих NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения) заявила, что рассылка подобных сообщений стала результатом избрания Дональда Трампа на пост президента.

«Подобные действия нельзя считать нормальными, — сказал глава NAACP Деррик Джонсон. — Такие сообщения — еще одно свидетельство активизации гнусной и отвратительной риторики, к которой все чаще прибегают расистские группы по всей стране, это не может не вызывать опасений. Они теперь чувствуют, что могут сеять ненависть и раздувать страх, который многие из нас почувствовали после того, как стало известно о результатах выборов во вторник».

Критики Дональда Трампа не раз упрекали его в связях с крайне правыми группами и разжигании ненависти в отношении темнокожих и других американских меньшинств.

Однако сам республиканский кандидат в президенты настаивает, что защищает права всех американцев. В том числе он говорил, что нелегальные мигранты отбирают рабочие места у представителей афроамериканской общины.

Судя по результатам выборов, Трампа поддержало достаточно большое число темнокожих американцев, а также представителей общины выходцев из Латинской Америки.