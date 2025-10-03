Театр Чехова открыл новый сезон: что смотреть будем?

2 октября Рижский русский театр Михаила Чехова отметил свой 142-й день рождения и открыл страницу 143-го сезона. Уже почти полтора века этот театр – верный союзник зрителя: развлекает, вдохновляет, заставляет думать и разговаривать друг с другом.

В последние годы Театр Чехова особо подчеркивает, что разговор должен происходить не только в зале, но и за его пределами – в Галерее Театра Чехова и на платформе дискуссий, которые театр организовывает, затрагивая важные, а порой и весьма неудобные темы. Театр Чехова выстраивает диалог между теми частями общества, которые до этого практически не разговаривали между собой.

Тему этого сезона можно выразить тремя словами: «Детектив, тайна, мистика». Каждый зритель сможет следить за ходом самых разных расследований и держать кулаки, чтобы добро в конце концов победило и все узнали правду.

Начало сезона

1 сентября зрители уже увидели спектакль «Шесть Шерлоков» в постановке Сергея Голомазова. Что может быть лучше классических персонажей А. К. Дойла – Холмса и Ватсона? Только шесть Холмсов и шесть Ватсонов! Актеры играют с большим азартом.

Но это, конечно же, еще не всё. Впереди «следующие станции», и на одной из них остановится поезд.

8 ноября в Большом зале один из самых популярных в мире детективов, созданный Агатой Кристи, сядет в поезд и раскроет «Убийство в «Восточном экспрессе». Расследование уже ведет режиссер LAURA. Вас ждет классический детектив со стильными нотками современности.

15 ноября в Малом зале – почти (не)страшный детектив для сыщиков младшего возраста «Шушенбрик и усадьба с привидениями», по мотивам книги Арно Юндзе (инсценировка и постановка Хенрийса Арайса).

12 декабря – новогодний концерт «Путешествие в полночь» (режиссер – Мартиньш Калита). Каждый хотел бы увидеть смысл своей жизни, словно его преподнесли на блюдечке, но такого нигде и никогда не бывает. Нигде и никогда, кроме как в программе этого новогоднего концерта. Музыкальное путешествие на машине времени в компании некоего мистического существа.

В декабре в Аркаде Театра Чехова ожидается премьера новой постановки Дж. Дж. Джилинджера. Название спектакля пока не раскрываем, но не нужно быть детективом, чтобы понять, что Джилинджер и Тайна – это тандем с неисчерпаемым потенциалом.

Когда сезон уже будет в самом разгаре, после Нового года, череда премьер продолжится.

• Элмарс Сеньков и драматург Юстине Клява вместе создают спектакль «Болдерая»: обычные люди собираются в обычном месте, чтобы красиво отпраздновать важное событие. И если бы всё шло как обычно, то у них, конечно же, получилось бы. Но в сезон детективов, тайн и мистики планам не суждено сбыться всего на каких-то 100%.

• Режиссер Максим Диденко возьмется за пьесу Гарольда Пинтера «Предательство». Каждый зритель знает, что нет ничего лучше любовного треугольника, который образовался не в твоей жизни, а на сцене. А если этот треугольник – лишь вершина айсберга, то отличный вечер гарантирован.

Ещё две станции весной.

Обещаем еще две новые постановки, но пока не будем их объявлять: дадим замыслам окончательно созреть, а планам выкристаллизоваться. В конце концов, Аркада Театра Чехова – идеальное пространство для творческих экспериментов.

Итак:

Театр Чехова предлагает смотреть на жизнь широко открытыми глазами, бросать вызов неизведанному, искать зацепки, развеивать туман ложной мистики и устанавливать факты. Мы всегда будем бороться за истину – и приглашаем делать то же самое вместе с нами!

ФОТО Ярослав Кащеев