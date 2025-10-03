Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Театр Чехова открыл новый сезон: что смотреть будем?

Редакция PRESS 3 октября, 2025 10:05

История и культура 0 комментариев

Современный мир так непредсказуем – каждая секунда наполнена событиями. Нужно быть готовым ко всему. Как этого добиться? Новый сезон в Театре Чехова обещает зарядку для ума не только на сценических площадках, но и за их пределами.

2 октября Рижский русский театр Михаила Чехова отметил свой 142-й день рождения и открыл страницу 143-го сезона. Уже почти полтора века этот театр – верный союзник зрителя: развлекает, вдохновляет, заставляет думать и разговаривать друг с другом.

В последние годы Театр Чехова особо подчеркивает, что разговор должен происходить не только в зале, но и за его пределами – в Галерее Театра Чехова и на платформе дискуссий, которые театр организовывает, затрагивая важные, а порой и весьма неудобные темы. Театр Чехова выстраивает диалог между теми частями общества, которые до этого практически не разговаривали между собой.

Тему этого сезона можно выразить тремя словами: «Детектив, тайна, мистика». Каждый зритель сможет следить за ходом самых разных расследований и держать кулаки, чтобы добро в конце концов победило и все узнали правду.

Начало сезона

1 сентября зрители уже увидели спектакль «Шесть Шерлоков» в постановке Сергея Голомазова. Что может быть лучше классических персонажей А. К. Дойла – Холмса и Ватсона? Только шесть Холмсов и шесть Ватсонов! Актеры играют с большим азартом.

Но это, конечно же,  еще не всё. Впереди «следующие станции», и на одной из них остановится поезд.

8 ноября в Большом зале один из самых популярных в мире детективов, созданный Агатой Кристи, сядет в поезд и раскроет «Убийство в «Восточном экспрессе». Расследование уже ведет режиссер LAURA. Вас ждет классический детектив со стильными нотками современности.

15 ноября в Малом зале – почти (не)страшный детектив для сыщиков младшего возраста «Шушенбрик и усадьба с привидениями», по мотивам книги Арно Юндзе (инсценировка и постановка Хенрийса Арайса).

12 декабря – новогодний концерт «Путешествие в полночь» (режиссер – Мартиньш Калита). Каждый хотел бы увидеть смысл своей жизни, словно его преподнесли на блюдечке, но такого нигде и никогда не бывает. Нигде и никогда, кроме как в программе этого новогоднего концерта. Музыкальное путешествие на машине времени в компании некоего мистического существа.

В декабре в Аркаде Театра Чехова ожидается премьера новой постановки Дж. Дж. Джилинджера. Название спектакля пока не раскрываем, но не нужно быть детективом, чтобы понять, что Джилинджер и Тайна – это тандем с неисчерпаемым потенциалом.

Когда сезон уже будет в самом разгаре, после Нового года, череда премьер продолжится.

• Элмарс Сеньков и драматург Юстине Клява вместе создают спектакль «Болдерая»: обычные люди собираются в обычном месте, чтобы красиво отпраздновать важное событие. И если бы всё шло как обычно, то у них, конечно же, получилось бы. Но в сезон детективов, тайн и мистики планам не суждено сбыться всего на каких-то 100%.

• Режиссер Максим Диденко возьмется за пьесу Гарольда Пинтера «Предательство». Каждый зритель знает, что нет ничего лучше любовного треугольника, который образовался не в твоей жизни, а на сцене. А если этот треугольник – лишь вершина айсберга, то отличный вечер гарантирован.

Ещё две станции весной.

Обещаем еще две новые постановки, но пока не будем их объявлять: дадим замыслам окончательно созреть, а планам выкристаллизоваться. В конце концов, Аркада Театра Чехова – идеальное пространство для творческих экспериментов.

Итак:

Театр Чехова предлагает смотреть на жизнь широко открытыми глазами, бросать вызов неизведанному, искать зацепки, развеивать туман ложной мистики и устанавливать факты. Мы всегда будем бороться за истину – и приглашаем делать то же самое вместе с нами!

ФОТО Ярослав Кащеев

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

