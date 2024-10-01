«Тактически выигрывая, можно стратегически проиграть!» Раев: не было ли наступление украинцев под Курском ошибкой?

Как прогнозирует полковник, русские последуют за украинцами, если те отступят, и линия фронта будет горячей, двигаясь в обе стороны: «Снять оттуда украинские силы теперь будет крайне сложно. Это означает, что в теории эти силы не совсем потеряны для какого-то большого контрнаступления, но перебросить их куда-либо будет крайне сложно».

«С тактической точки зрения, конечно, эта операция была хорошей идеей. Мы видим, как далеко украинцам удалось зайти на российскую территорию, но теперь возникает большой вопрос: не было ли это стратегической ошибкой? Когда вы выигрываете что-то тактически, вы также можете совершить очень большую стратегическую ошибку. Как в шахматах", - описывает Раев неоднозначность ситуации.

Это может быть очень сложная ловушка, и у нас нет полного представления о потенциале украинской армии, мы лишь приблизительно знаем количество частей и бригад, говорит эксперт, признавая, что не знаем их вооружения, не знаем уровня подготовки и боеготовности, не знаем, насколько хороши их командиры.

«Без этих факторов это просто сырая, общая информация, по которой нельзя сказать, есть ли сильная армия или это просто квадратики на карте, которым еще предстоит превратиться в реальные боевые подразделения, способные выполнять боевые задачи», - резюмирует Раев.