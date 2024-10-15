«Такой человек не может ходить по миру!» Трагедия в Огре: женщина ищет свидетелей гибели своей сестры

О том, что сестра попала в аварию, Зинаида узнала только на следующий день. Ранним утром ей позвонили из больницы и сообщили, что травмы, полученные при столкновении, оказались слишком тяжелыми и 71-летняя Леонтина умерла.

9 октября, вскоре после часа дня, на проспекте Малкалнес, 3, напротив магазина и игрового зала, автомобиль сбил женщину. Леонтина получала пенсию и подошла к банкомату, чтобы снять деньги.

По словам Зинаиды, сестра пересекала улицы в трех-четырех метрах перед пешеходным переходом, но водитель ехал с очень большой скоростью. По ее мнению, таким убийцам нельзя ездить по улицам.

«Здесь мог быть ребенок, здесь могла быть собака, все равно кто, его бы сбили. Но в этот раз это была моя сестра. Он лишил жизни мою единственную сестру. Я считаю, что такой человек не может безнаказанно ходить по миру. Хорошо, она не шла прямо по переходу, шла перед, но это ничего не дает. Если он ехал по этой улице с большой скоростью, здесь движение, здесь самый центр города, где нужно смотреть по сторонам, быть внимательным. Здесь в любой момент и ребенок может на улицу выскочить. Я думаю, что все, кто меня слышит и слушает, поддержат меня. Таких людей нужно наказывать».

Водитель ехал на электромобиле Dacia. Зинаида и ее муж считают, что водитель потерял бдительность на дороге из-за своего возраста. Инфраструктура улицы, о которой идет речь, также нуждается в улучшении. «Я бы еще хотела сказать, что мэр Огре не навел порядок в городе. Здесь нет знаков, указывающих, с какой скоростью можно ездить. Нет никаких ограничений. Это курортный город, жилой район. Уважаемые депутаты, министры, разберитесь в своих делах и определите, до какого возраста человек может водить машину, если ему 83 года», — говорит Зинаида.

Всех, кто стал очевидцев трагического ДТП или может предоставить ценную информацию о произошедшем, просят связаться с Зинаидой по телефону 29335904 или звонить в Государственную полицию по номерам 67086683 или 110.