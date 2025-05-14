Это означает, что человек не может работать через Bolt, если машина не оформлена на него лично и полностью не принадлежит ему.

По словам Кабанова, Латвия — единственная страна в Европейском союзе, где действует такой строгий запрет. В других странах Европы арендованные машины разрешено использовать под такси, пусть и с разными условиями — где-то нужны специальные страховки, где-то есть ограничения по срокам аренды. Но полного запрета нет нигде, кроме Латвии.

Из-за этого водители сталкиваются с трудностями при попытке выйти на рынок такси. Многие могли бы арендовать машину и начать работать, но не могут — закон не позволяет. В результате количество доступных водителей остаётся небольшим, а обслуживать всех желающих не получается. Ранее по заказу Bolt было проведено исследование, которое показало: водителей и машин не хватает. Это влияет на цену и качество поездок. В странах Балтии остаются необслуженными свыше 100 000 поездок в месяц. В результате средняя стоимость поездки в Латвии выше, чем у соседей — в Эстонии и Литве, где подобных законодательных ограничений нет.

Министерство сообщения уже предложило внести изменения в закон. Планируется разрешить использовать арендованные автомобили, принадлежащие частным лицам, для коммерческих перевозок. Это дало бы больше возможностей тем, кто хочет работать в такси, и помогло бы обновить автопарк страны, сделав поездки на такси для пассажиров более доступными.