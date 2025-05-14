Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 14. Мая Завтра: Aivita, Elfa, Elvita, Krisjanis
Доступность

«Такого нет даже в богатых странах!» Почему в Латвии на такси ездить так дорого? (2)

© LETA 14 мая, 2025 15:25

Бизнес 2 комментариев

В Латвии по-прежнему действует правило, которое серьёзно мешает развитию сервиса такси и совместных поездок. Как рассказал президент платформы Bolt Евгений Кабанов в интервью LETA, в нашей стране запрещено использовать арендованные или лизинговые автомобили для перевозки пассажиров.

Это означает, что человек не может работать через Bolt, если машина не оформлена на него лично и полностью не принадлежит ему.

По словам Кабанова, Латвия — единственная страна в Европейском союзе, где действует такой строгий запрет. В других странах Европы арендованные машины разрешено использовать под такси, пусть и с разными условиями — где-то нужны специальные страховки, где-то есть ограничения по срокам аренды. Но полного запрета нет нигде, кроме Латвии.

Из-за этого водители сталкиваются с трудностями при попытке выйти на рынок такси. Многие могли бы арендовать машину и начать работать, но не могут — закон не позволяет. В результате количество доступных водителей остаётся небольшим, а обслуживать всех желающих не получается. Ранее по заказу Bolt было проведено исследование, которое показало: водителей и машин не хватает. Это влияет на цену и качество поездок. В странах Балтии остаются необслуженными свыше 100 000 поездок в месяц. В результате средняя стоимость поездки в Латвии выше, чем у соседей — в Эстонии и Литве, где подобных законодательных ограничений нет.

Министерство сообщения уже предложило внести изменения в закон. Планируется разрешить использовать арендованные автомобили, принадлежащие частным лицам, для коммерческих перевозок. Это дало бы больше возможностей тем, кто хочет работать в такси, и помогло бы обновить автопарк страны, сделав поездки на такси для пассажиров более доступными.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 21 реакций
Комментарии (2) 21 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Бабите пожилая дама врезалась на машине в детскую площадку (2)

Важно 20:40

Важно 2 комментариев

В среду автомобиль, которым управляла пожилая женщина, врезался в детскую игровую площадки в Бабите, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В среду автомобиль, которым управляла пожилая женщина, врезался в детскую игровую площадки в Бабите, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Переговоры о мире или спектакль для Трампа? Выглядит так, будто Путин и Зеленский играют для одного зрителя (2)

Мир 20:39

Мир 2 комментариев

Главная интрига недели — возможные прямые переговоры России и Украины в Турции, подготовка к которым все больше напоминает не дипломатический процесс, а политический спектакль. Именно о них пишет в первом выпуске рассылки «Контекст» после майских каникул выпускающий редактор Би-би-си Марина Ромадова.

Главная интрига недели — возможные прямые переговоры России и Украины в Турции, подготовка к которым все больше напоминает не дипломатический процесс, а политический спектакль. Именно о них пишет в первом выпуске рассылки «Контекст» после майских каникул выпускающий редактор Би-би-си Марина Ромадова.

Читать

Эстонцы попытались захватить судно российского «теневого флота» в Балтике (ВИДЕО) (2)

Важно 20:36

Важно 2 комментариев

В акватории Финского залива ВМС Эстонии попытались остановить и высадить десант на нефтяной танкер JAGUAR, следовавшего под флагом Габона. На опубликованных Z-каналами видео видно приближение к судну авиации НАТО и патрульных кораблей, сообщает ASTRA.

В акватории Финского залива ВМС Эстонии попытались остановить и высадить десант на нефтяной танкер JAGUAR, следовавшего под флагом Габона. На опубликованных Z-каналами видео видно приближение к судну авиации НАТО и патрульных кораблей, сообщает ASTRA.

Читать

Государственных денег не существует: бизнесмен (2)

Важно 20:17

Важно 2 комментариев

-Благополучие людей в государстве зависит от бюджета. Благополучие любого государства, зависит от бюджета. В нашей стране бюджет формируется только из двух источников: примерно 85% нашего бюджета — и еще около 10-15% —это европейские фонды, - пояснил бизнесмен Александр Милов на ЛР4, сообщает rus.lsm.lv.

-Благополучие людей в государстве зависит от бюджета. Благополучие любого государства, зависит от бюджета. В нашей стране бюджет формируется только из двух источников: примерно 85% нашего бюджета — и еще около 10-15% —это европейские фонды, - пояснил бизнесмен Александр Милов на ЛР4, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Угроза взорвать школу, звонок Press.lv в 112 и… сторону не поняли друг друга: разбираем конкретный случай (2)

Важно 19:45

Важно 2 комментариев

Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

Читать

Легко критиковать других, покажите пример: Силиня обещает не повышать налоги, но откуда возьмет деньги? (2)

Новости Латвии 19:25

Новости Латвии 2 комментариев

Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

Читать

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы: что случилось? (2)

Мир 18:56

Мир 2 комментариев

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы на одну ступень выше, чем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняется «возросшими угрозами» в Европе и возможностью диверсий вблизи границ Нидерландов, передает русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство на анализ угрозы спецслужбой MIVD.

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы на одну ступень выше, чем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняется «возросшими угрозами» в Европе и возможностью диверсий вблизи границ Нидерландов, передает русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство на анализ угрозы спецслужбой MIVD.

Читать