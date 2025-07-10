США хотят видеть «дорожную карту» урегулирования в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио выразил разочарование отсутствием гибкости в позиции России по вопросу мирного урегулирования войны в Украине. США хотят увидеть "дорожную карту" окончания этого конфликта, заявил он в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях регионального форума АСЕАН по безопасности в столице Малайзии Куала-Лумпуре в четверг, 10 июля.

По сообщениям информагентств, встреча продолжалась около 50 минут. Рубио по итогам встречи назвал разговор с Лавровым "открытым и важным". В заявлении российского МИДа говорится, что Лавров и Рубио "подтвердили взаимное стремление к мирному разрешению конфликтов, восстановлению российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, а также содействию свободным контактам между обществами двух стран.

Помимо войны в Украине стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и Сирии, вопросы, связанные с нормализацией работы дипломатических миссий двух стран. Российская сторона также поднимала вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США.

Переговоры Рубио и Лаврова состоялись спустя несколько часов после очередного массированного удара России по Киеву, в результате которого погибли как минимум два человека. Рубио сказал, что Соединенные Штаты рассчитывают убедить союзников по НАТО передать часть своих зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп резко раскритиковал действия президента РФ против Украины, заявив при этом о планах увеличения военной помощи Киеву.

Рубио и Лавров в последний раз встречались в феврале в Саудовской Аравии, они также поддерживают регулярные телефонные контакты. После Малайзии Лавров отправится в Северную Корею, с которой Россия продолжает укреплять военное сотрудничество.