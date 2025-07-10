Воздержитесь от покупок в этом интернет-магазине детских товаров: Центр защиты прав потребителей

Торговлю в интернет-магазине www.babystore.lv осуществляет компания SIA Colla - S, ранее, до февраля 2025 года, им управляло SIA BBS Lead.
С февраля 2025 года по сегодняшний день PTAC получил 38 жалоб от потребителей, которые столкнулись со следующими проблемами при покупке товаров:
- После оформления и оплаты заказа потребители получают сообщение, что товар больше недоступен.
- Возврат денег за недоставленные товары задерживается.
- Запросы потребителей остаются без ответа.
- Продолжают поступать жалобы на возможность заказать товары, которых на самом деле нет в наличии.
На данный момент из всех поступивших жалоб разрешено 25.
Напоминание для предпринимателей:
Организуя продажу товаров, продавец обязан соблюдать профессиональную добросовестность и честность по отношению к потребителям. Он должен обеспечивать быструю и эффективную коммуникацию, предоставлять полную и достоверную информацию о товарах, а также соблюдать правила онлайн-торговли.
Напоминание для потребителей:
Тщательная проверка продавца перед покупкой — необходимое условие безопасной онлайн-торговли. Прежде чем оформить заказ в интернет-магазине, обязательно ознакомьтесь с отзывами о нем из других источников.