Воздержитесь от покупок в этом интернет-магазине детских товаров: Центр защиты прав потребителей

Торговлю в интернет-магазине www.babystore.lv осуществляет компания SIA Colla - S, ранее, до февраля 2025 года, им управляло SIA BBS Lead.

С февраля 2025 года по сегодняшний день PTAC получил 38 жалоб от потребителей, которые столкнулись со следующими проблемами при покупке товаров:

После оформления и оплаты заказа потребители получают сообщение, что товар больше недоступен.

Возврат денег за недоставленные товары задерживается.

Запросы потребителей остаются без ответа.

Продолжают поступать жалобы на возможность заказать товары, которых на самом деле нет в наличии.

На данный момент из всех поступивших жалоб разрешено 25.

Напоминание для предпринимателей:

Организуя продажу товаров, продавец обязан соблюдать профессиональную добросовестность и честность по отношению к потребителям. Он должен обеспечивать быструю и эффективную коммуникацию, предоставлять полную и достоверную информацию о товарах, а также соблюдать правила онлайн-торговли.

Напоминание для потребителей:

Тщательная проверка продавца перед покупкой — необходимое условие безопасной онлайн-торговли. Прежде чем оформить заказ в интернет-магазине, обязательно ознакомьтесь с отзывами о нем из других источников.