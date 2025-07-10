Квадроцикл привлекает к себе больше внимания на городских улицах, чем автомобиль, поэтому сотрудники правоохранительных органов быстро заметили, что транспортное средство движется без номерных знаков, а водитель не в шлеме.

Водитель не отреагировал на требование полицейских остановиться, и за ним началась погоня. Водитель квадроцикла попытался скрыться от полиции, забежав в тёмное помещение, где его и задержали.

Выяснилось, что мужчина управлял автомобилем без водительских прав. Он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако вид самого транспортного средства вызвал опасения, что водитель был настроен антигосударственно.

При более внимательном осмотре квадроцикла стало заметно, что он окрашен в цвета флага РФ, а также на нем изображены символы, прославляющие военную агрессию (буква Z).

Государственная полиция возбудила уголовное дело за побег от сотрудников правоохранительных органов и прославление военных преступлений.