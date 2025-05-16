Такая разная бедность: сравнили пенсии в Латвии и Германии 

Издание пишет, что если у пенсионера полный страховой стаж (45 лет и больше), средняя пенсия в Германии в 2023 году составляла 1 604 € в месяц. Но если учитывать все пенсии по старости (включая тех, кто работал меньше), то средняя выплата падает до около 1 100 € . "Это значит, что многие пенсионеры получают меньше, чем ожидается, и больше людей оказываются за чертой бедности", - сообщает издание. Все вышеперечисленные суммы пенсий приведены нетто, то есть после уплаты налогов.

В Латвии человек с 1100 евро месячного дохода бедным считаться никак не может. Размер средней пенсии составляет сейчас в стране 550 евро. Эта сумма тоже приведена "чистыми". С 2025 года необлагаемый минимум для пенсий в ЛР составляет 1000 евро. Если пенсия больше 1000 евро, то с нее будет удерживаться подоходный налог. Таким образом получается удивительная вещь - средняя пенсия в Германии ровно в два раза больше латвийской.

Что касается зарплат, то по данным Ausnews, в ФРГ медианная месячная брутто-зарплата составляет сейчас 3816 евро. В Латвии по итогам 2024 года она равняется 1357 евро (данные ЦСУ Латвии). Здесь разница уже более существенная - 2,8 раза.