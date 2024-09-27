«Мне кажется, это немного абсурдно. Так в скором будущем мы все станем ходячими банкоматами, с которых будут снимать деньги.

Вопрос в том, в какой момент вы совершаете или совершили правонарушение? Например, есть моменты, когда я могу оспорить штраф, и мне нужно время для всего этого. Что значит «немедленно»? Тогда, в принципе, я думаю, это заставит их (полицию) еще больше стремиться к штрафам, чтобы поймать вас» - сказал он в программе «Пресс-клуб» на канале TV24.

С. Семёнов подчеркнул, что в Латвии должны думать о том, как заработать деньги для экономики, а не о том, как содрать их с населения.