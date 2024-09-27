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Так вскоре мы станем ходячими банкоматами: журналист (1)

Редакция PRESS 27 сентября, 2024 16:45

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Сандис Семёнов, журналист и автор документальных фильмов, раскритиковал предоставленную полицией возможность водителям сразу оплачивать штрафы банковской картой на месте происшествия.

«Мне кажется, это немного абсурдно. Так в скором будущем мы все станем ходячими банкоматами, с которых будут снимать деньги.

Вопрос в том, в какой момент вы совершаете или совершили правонарушение? Например, есть моменты, когда я могу оспорить штраф, и мне нужно время для всего этого. Что значит «немедленно»? Тогда, в принципе, я думаю, это заставит их (полицию) еще больше стремиться к штрафам, чтобы поймать вас» - сказал он в программе «Пресс-клуб» на канале TV24.

С. Семёнов подчеркнул, что в Латвии должны думать о том, как заработать деньги для экономики, а не о том, как содрать их с населения.

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