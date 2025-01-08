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Так вот почему все бородатые: покупатели возмущены ценами на станки для бритья и предметы гигиены

Редакция PRESS 8 января, 2025 19:25

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Простой бритвенный станок и лезвия к нему становятся предметом роскоши – так в конце прошлого года иронизировали покупатели, рассматривая цены на принадлежности для бритья в популярном магазине Латвии.

В социальных сетях звучат остроумные замечания, например, что теперь женщины могут оценивать платежеспособность мужчин по длине бороды – чем длиннее борода, тем меньше денег у мужчины. Однако, говоря серьезно, многие признают, что цены начинают по-настоящему шокировать.

Как показывает информация, опубликованная в одном видео, кассеты для бритья Gillette Fusion (8 шт.) в магазине Rimi стоят 48,99 евро без скидки. С клиентской картой Rimi цена на продукт составляет 38,99 евро, но даже в этом случае 1 шт. стоит 4,87 евро.

В социальных сетях люди активно обсуждают эти цены, указывая, что расходы на принадлежности для бритья приближаются к уровню роскоши. "Бритва теперь как золото", – пишет один из комментаторов, привлекая внимание к ситуации, которая влияет как на ежедневные расходы, так и на отношение к этому, казалось бы, простому продукту. Другие комментаторы в основном с этим согласны:

"Так вот почему теперь все такие бородатые!"

"Недавно мужу взяла 4 шт. за £14, мне казалось, что это дорого! Но это в Великобритании! Они хорошие, но не за такие деньги!"

"Эти торговцы в Латвии совсем ошалели! Такие же кассеты только с 30 шт. в Scandinavian Park стоят 30 евро. Сам покупал".
"8 шт. хватит на год, 40 евро в год это не так много. Очередной пост ни о чем".

"Это не только бритвы. Такой же ценовой ужас творится с предметами гигиены, которые являются повседневной необходимостью, а не роскошью – шампуни, гели для душа, гигиенические прокладки, влажные салфетки, дезодоранты... Цены на все это взлетели до небес! Быть чистым, ухоженным и аккуратным теперь становится эксклюзивом".

"Теперь я понимаю, почему так много бородатых мужчин ходит!"

"Rimi скоро будет как музей, куда можно пойти посмотреть на цены".

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Комментарии (0) 31 реакций
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