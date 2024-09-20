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«Так можно заделать все ямы в городе?» В Зиепниеккалнсе придумали оригинальный способ ремонта дороги (1)

Редакция PRESS 20 сентября, 2024 08:17

Для настроения 1 комментариев

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Судя по фото, опубликованном в социальных сетях, жители Зиепниеккалнса придумали совершенно необычный способ, как устранить выбоины и ямы на дорогах возле своих домов.

На нем видно, что на дороге во дворах многоквартирных домов, в местах, где есть выбоины, постелили ковры.

"Жители Зиепниеккалнса сами заделали яму во дворе, используя ковры. Здесь будет припаркован Аладдин", - говорится в сообщении.

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Между тем в комментариях люди высказывают разные мнения. Кто-то удивляет ироничным «перлом», а другие также подчеркивают, что важно узнать, кому принадлежит земля, ведь именно владелец отвечает за устранение ям на дороге.

- Зиепниеккалнс украшает окрестности в соответствии с устоявшимися традициями, чтобы здесь было как дома.

- Если это частная земля, то владельцы сами ее ремонтируют. Больше никто этого делать не будет. Надо знать, кому принадлежит земля.

- Отличное покрытие, его только нужно выровнять. Может быть, так можно заделать все выбоины в городе?

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Комментарии (1) 1 реакций
Комментарии (1) 1 реакций
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