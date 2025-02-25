Сюрпризы 2025 года: пересчет пенсий, индексация по-новому, доплаты за страховой стаж — что нужно знать пенсионерам

Перерасчет пенсий

Работающие пенсионеры, которые платят обязательные взносы социального страхования, могут не чаще раза в 12 месяцев подавать заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA) с просьбой пересчитать размер пенсии с учетом уплаченных взносов соцстрахования.

Не все пенсионеры об этом знают и не все этим пользуются. А так как это заявление надо подавать в электронном виде, отыскав нужный раздел на объемном портале Latvija.lv, кто-то откладывает подачу -- много времени отнимает поиск, другие ждут, когда им кто-то поможет это сделать. А теперь процедура и вовсе усложнилась: заявления в VSAA можно подавать только имея э-подпись или другие виды электронного подтверждения личности.

И вот Сейм прислушался к инициативе народа и принял поправки к Закону о государственных пенсиях, которые предусматривают автоматический перерасчет пенсий в случаях, когда после назначения пенсии по старости или инвалидности субъект уплачивает взносы социального страхования.

Принятые поправки указывают, что автоматический перерасчет пенсии производится не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета пенсии или через 12 месяцев после назначения пенсии, считая этот период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в который назначена пенсия. Такой порядок действовал и ранее.

Перерасчет пенсии будет производиться 1 апреля каждого года.

Если получатель пенсии захочет, чтобы пенсия была пересчитана в другое время, то он должен будет подать заявление, в котором надо указать, в какой месяц первого числа пенсия в дальнейшем подлежит автоматическому перерасчету.

Первый автоматический перерасчет пенсии произойдет 1 апреля 2026 года и далее ежегодно.

Таким образом, размер пенсии работающим пенсионерам будет пересчитываться два раза в году: при вселатвийской индексации в октябре и в апреле -- с учетом выплаченных социальных взносов.

Об индексации пенсий

При индексации пенсий с 1 октября 2025 года будет пересмотрен размер государственной пенсии или ее части, который не превышает размера средней заработной платы страховых взносов в стране в предыдущем календарном году (ранее -- 50% средней зарплаты страховых взносов в стране). А также при выведении индекса будут учитываться фактический индекс потребительских цен и доля реального прироста зарплаты страховых взносов в процентах.

Расширен круг лиц, которым индексируется весь размер пенсии. Ранее пенсии в полном размере индексировались политически репрессированным лицам; инвалидам 1-й группы и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Теперь пенсия в полном размере будет индексироваться жителям, которым назначена пенсия по старости на льготных условиях -- в связи с уходом и воспитанием ребенка-инвалида или пяти и более детей.

Доплаты вернулись

В прошлом году Государственное агентство социального страхования (VSAA) начало выплаты доплат к пенсиям по старости за страховой стаж, накопленный до 1996 года, то есть за пенсионный период до 31 декабря 1995 года включительно. Это дополнительная сумма для всех получателей пенсии по возрасту, финансируемая из основного бюджета государства.

Доплаты выплачивались с 2006 до 2012 года -- как добавка к пенсиям по возрасту и инвалидности за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года. Это давало неплохой довесок тем, кто в свое время трудился на заводах, в учреждениях, в НИИ, школах и больницах, на стройках и имел трудовой стаж -- вплоть до 30 лет.

Была установлена сумма за каждый год стажа -- 0,70 лата. В 2014 году после перехода Латвии в зону евро доплату за год стажа конвертировали в 1 евро. А когда вернули индексацию пенсий, то доплаты тоже индексировались, и за это время выросли в полтора-два раза.

С 2012 года правительство отменило доплаты новым пенсионерам, якобы они уже заработали себе достаточно на пенсию в период с 1996 года, и доплаты им не нужны. Тем, кому доплаты были назначены, их продолжали выплачивать. Налицо неравенство между пенсионерами. Более трети -- 35,2% -- всех пенсионеров по возрасту и почти половина -- 45,9% -- получателей пенсий по инвалидности, имевших страховой стаж до 1996 года, были лишены законной доплаты.

Так, к 2024 году, когда начали возвращать выплату доплат к пенсиям, подсчитали, что этой привилегии были лишены 82 900 пенсионеров по старости и 29 400 получателей пенсий по инвалидности.

Составлен график выплат

Объявленные прибавки получили не все. Наверху было принято решение возвращать доплаты постепенно, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

1 В 2024 году с марта были произведены первые выплаты после двенадцатилетнего перерыва тем, кто вышел на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах.

2 В 2025 году доплаты стали получать те, кто вышел на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах.

3 2026 год -- доплату получат пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2018, 2019 и 2020 годах.

4 2027 год -- предполагается выплачивать доплату тем, кто вышел на пенсию в 2021, 2022 и 2023 годах.

5 2028 год -- доплаты будут рассчитываться тем, кто вышел на пенсию в 2024 году и выйдет в 2025 и 2026 годах.

6 2029 год -- доплаты обещают тем, кто выйдет на пенсию в 2027, 2028 и 2029 годах.

Потом пенсии по старости будут назначаться вместе с доплатой за страховой стаж.

(!) В 2024 году доплаты за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, выплачивали в размере 1,52 евро за один год страхового стажа, как и у тех, кто и ранее получал добавку.

В 2024 году средний размер доплаты за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, для получателей пенсии по старости составил 35,22 евро, для пенсий по инвалидности -- 15,23 евро в месяц.

Доплаты также будут индексироваться в октябре.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.