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«Сюрприз» в Новогоднюю ночь: из латвийского эфира пропадут два бесплатных телеканала

Редакция PRESS 27 декабря, 2024 10:27

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С 1 января 2025 года в бесплатном наземном телеэфире не будет транслироваться не только программа TV24, но и TV4, который принял решение отказаться от бесплатного вещания, чтобы работу канала и его материнской компании не затруднял статус телекомпании. компания, важна для национальной безопасности.

Как сообщили агентству LETA представители ГАО "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC / Латвийский государственный центр радио и телевидения), вместо прежних шести будут распространяться только четыре телеканала - LTV1 и LTV7, "ReTV" и программа Украинского телевидения РАДА.

Председатель Национального совета электронных медиа (NEPLP) Ивар Аболиньш заявил, что TV24 и TV4 решили больше не выходить в бесплатное вещание, поэтому с 1 января эти программы там больше не будут транслироваться.

Аболиньш обещает, что "NEPLP будет искать возможности и в следующем году предложение программ, вероятно, расширится". NEPLP планирует повторно объявить тендер на поддержку участия в бесплатном вещании.

В сентябре 2024 года NEPLP сообщил, что после оценки поданных предложений в конкурсе на три вакантных места в бесплатном наземном вещании победителями были признаны SIA "Re Media" с телеканалом "ReTV" и SIA "4.vara" с телеканалом TV4, заявок на третье бесплатное место не поступало. Теперь видно, что TV4, выигравший конкурс, тоже предпочел не продлевать контракт.

В совете пояснили, что NEPLP переведет выделенные ему бюджетные средства, предназначенные для финансирования бесплатного наземного вещания, Латвийскому государственному центру радио и телевидения. Общая сумма затрат на первую сеть бесплатного наземного вещания остается неизменной, поскольку не зависит от количества телепрограмм в бесплатном наземном вещании, сообщает NEPLP.

Как пояснил агентству LETA член правления TV4 Кристап Залитис, телевидение хотело остаться в бесплатном вещании, но пребывание в общенациональном вещании все еще является бременем для компании, поскольку придает ей статус компании, важной для национальной безопасности.

«Этот статус является бременем для группы компаний в целом. Мы в Латвии — SIA «4.vara», но у нас гораздо более крупная материнская компания, поэтому любая сделка с SIA «4.vara» — создателем TV4 — должно быть одобрено правительством Латвии», — пояснил Залитис.

Залитис подчеркнул, что TV4 продолжит свою работу, канал договорился с кабельными операторами и будет доступен, но в меньшем охвате.

Ранее Клавс Калниньш, директор созданного АО "TV Latvija" телеканала TV24, пояснил, что TV24 продолжит вещание в следующем году, но откажется от бесплатного эфира, вместо этого сотрудничая с операторами кабельного телевидения и усиливая доступность контента на цифровых платформах.

Как представил Калниньш, динамика медиаиндустрии быстро меняется, и, глядя на будущие перспективы, становится ясно, что канал больше не сможет полагаться только на доходы от рекламы, которые сегодня перетекают на глобальные цифровые платформы.

Председатель правления LVRTC Гирт Озолс утверждает, что исключение программ TV4 и TV24 из бесплатного вещания произойдет именно в Новый год, когда во многих домохозяйствах просмотр праздничных телепрограмм является частью традиции встречи праздника. В связи с этим Озолс призывает жителей не беспокоиться о том, что в эфире больше нет двух телеканалов, и не связывать это с техническими проблемами или кибератаками.

После отключения программ зрители бесплатного эфира увидят сообщение, что телеканалы TV24 и TV4 больше не транслируются. При этом программы TV24 и TV4 будут видны зрителям платного эфирного ТВ-вещания после перенастройки ресивера или декодера.

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