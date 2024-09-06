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Сырский: ВСУ остановили продвижение войск РФ к Покровску

© Deutsche Welle 6 сентября, 2024 14:05

Мир 0 комментариев

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) остановили продвижение российской армии на Покровском направлении в Донецкой области, заявил в интервью американскому телеканалу CNN в четверг, 5 сентября, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. "За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр в направлении Покровска. Иными словами, наша стратегия работает", - отметил Сырский, имея в виду военную операцию Украины в Курской области РФ.

Военачальник назвал ее "успешной". По словам Сырского, вторжение ВСУ в Курскую область "уменьшило угрозу наступления" РФ и лишило ее возможности перебрасывать силы с других направлений. "Мы видим снижение количества артиллерийских обстрелов и интенсивности наступления", - указал главком.

В беседе с CNN генерал Сырский назвал пять целей, которые преследовали ВСУ при вторжении на российскую территорию: не позволить России использовать Курскую область как плацдарм для нового наступления; отвести силы РФ с других направлений; создать безопасную зону, тем самым предотвратив обстрелы гражданских объектов в Украине; взять в плен российских военных и, наконец, поднять "моральный дух украинской армии и нации в целом".

В конце августа Александр Сырский сообщал о "жестких боях" под Покровском. Тогда же американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что войска РФ "добились значительных тактических успехов" на этом направлении в Донецкой области. 1 сентября Минобороны Великобритании сообщило о том, что сухопутные войска РФ "с высокой степенью вероятности находятся в 10 км от Покровска.

Украинские военые 6 августа вторглись в Курскую область. Это первое наступление такого рода с момента начала полномасштабной захватнической войны России против Украины в феврале 2022 года. Главком ВСУ Александр Сырский 27 августа заявил, что под контролем Украины находится 1294 кв. км. территории РФ и 100 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевой целью ВСУ "создание буферной зоны" в приграничном регионе РФ. По его словам, эта операция помогла предотвратить оккупацию части Сумской области . В то же время, по словам Зеленского, в планы Киева входит удержание, а не аннексия части Курской области. 

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