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Свой, но чужой: неудивительные выводы исследования чувств русскоязычных в Латвии

Редакция PRESS 18 июня, 2025 22:02

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Команда исследователей Латвийского университета и Университета имени П. Страдиня провели впечатляющую работу - опросили 1034 человек, ради того, чтобы узнать, чувствуют ли русскоязычные жители нашей страны - частью Латвии.

В исследовании участвовали респонденты старше 18 лет и оно проводилось в рамках проекта «Балтийская русскоязычная идентичность в ожидании перемен: политическое поведение, формирование границ и медиапрактики после полномасштабного вторжения России в Украину».

Цель этого трехлетнего проекта - проанализировать динамику латвийской и эстонской русскоязычной идентичности в свете полномасштабного вторжения России в Украину.

Финансовую поддержку проекту оказал Латвийский совет по науке в рамках программы фундаментальных и прикладных исследований. Проведение исследования в Латвии и Эстонии поддерживается Фондом Конрада Аденауэра.

Политически потерянные

Один из главных выводов — у многих русскоязычных есть ощущение нестабильности. Мол, всё быстро меняется, и не всегда понятно, что происходит и кто вообще принимает решения. Особенно сильно это чувствуется на фоне событий последних лет — например, войны в Украине и изменений в самой Латвии. Некоторые участники опроса даже сказали, что чувствуют себя политически потерянными — вроде хочется участвовать, но непонятно с кем и как.

“Многие говорили, что не знают, кого поддерживать — все партии кажутся чужими,” — рассказал старший научный сотрудник Институт философии и социологии (ИФиС) при ЛУ, ведущий исследователь ИФиС Мартиньш Капранс.

Кого поддерживают русскоязычные?

За три года с момента начала полномасштабной войны России против Украины среди латвийских русскоязычных уменьшилась доля тех, кто поддерживает либо Украину, либо Россию, зато выросла доля неопределившихся. Примерно 55% участников опроса отказались прямо выражать поддержку одной из сторон.

Мартиньш Капранс отметил: “Образование важно. Большинство русскоязычных, имеющих высшее образование, не симпатизируют ни России, ни Украине”.

Недоверие к официальной риторике

Многие респонденты опираются в оценке конфликта на разные версии и аргументы — как проукраинские, так и пророссийские. Большая часть русскоязычных не может или не хочет формулировать однозначную позицию. Война ими интерпретируется не как борьба за ценности, а как следствие геополитических игр.

Респонденты стремятся не выражать чёткую позицию по ключевым вопросам, особенно в публичном пространстве. Это касается и отношения к НАТО, и оценки войны.

Как отметила доктор философии, сотрудник Латвийского университета Оксана Жабко, сейчас в русскоязычной среде стало “нормой” высказывать свое мнение лишь в узком кругу друзей и других людей, которым они доверяют.

2022 год как рубеж

Уровень политического участия русскоязычных в политической жизни страны всегда исторически ниже. Но после 2022 года этот показатель еще больше снизился. Люди отмечают, что по их ощущениям, влиять на политику невозможно, а участие в выборах или акциях не имеет смысла.

На конференции профессор ЛУ, доцент, директор Центра исследований диаспоры и миграции при ЛУ Инта Миериня отметила, что “русскоязычные в основном не голосуют на выборах, поскольку не видят смысла, все равно ничего не изменится.”

Самоизоляция от политических тем остаётся устойчивой нормой

Даже до начала военных действий в 2022 году русскоязычные часто избегали обсуждений политики. После начала войны эта тенденция только усилилась. Люди дистанцируются от новостей, политических программ и дискуссий.

Ведущий исследователь Рижского университета им. П. Страдиня (RSU) Янис Юзефович сказал: “На утверждение “Я стараюсь избегать новостей о политике” в 2019 году 46% респондентов отметили “скорее соглашусь”, в 2025 году – 42% “скорее соглашусь”, но в тоже время вырос процент “сложно сказать” с 2% до 15%”.

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Основные источники информации — соцсети, агрегаторы, мессенджеры

Основу информационного потребления составляют Facebook, TikTok, YouTube, Telegram и мессенджеры. Официальные латвийские медиа играют меньшую роль — особенно если они не доступны на русском языке. 17% опрошенных отметили, что не используют заблокированные Российские информационные источники. На вопрос о том, какие источники информации используют русскоязычные, только 10% респондентов отметили, что читают исключительно местный контент, еще 16% больше местный, но и иностранные источники, а 34% используют в равной доле как местные, так и зарубежные источники информации. 17% респондентов предпочитают иностранные источники местным, а еще 5% читают только иностранные или преимущественно иностранные источники информации.

Несмотря на сокращение потребления информации из российских СМИ, значительная часть респондентов всё ещё обращается к ним, особенно в обход прямых блокировок.

Политические изменения в Латвии вызывают беспокойство у русскоязычных

Русскоязычные воспринимают языковую политику, демонтаж памятников и изменения в гражданском законодательстве как сигналы исключения их из общества. Это усиливает чувство недоверия к государству и ощущение дискриминации.

Русскоязычные часто не чувствуют, что их мнение важно. Им сложно говорить открыто, они не всегда ощущают себя равными. Если постоянно делить людей на “своих” и “чужих,” то никакого диалога не выйдет. Исследователи подчеркивают: нужно уважение и признание того, что идентичностей много, и все они имеют право на существование.

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