Своими руками отдали 4,28 миллионов евро. Латвийцы продолжают доверять мошенникам — банки кивают на телеоператоров

Только в мае объём реализованных мошеннических операций составил 1,05 миллиона евро, ещё на 966 тысяч евро махинации были предотвращены.

Как отмечает FNA, мошенники всё активнее используют новые подходы, подстраивая свои схемы под сезонные особенности и актуальные события. Например, сейчас, в период отпусков и массовых мероприятий, аферисты рассылают поддельные SMS от имени CSDD (Дирекции безопасности дорожного движения) с требованием якобы оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

В связи с этим FNA призывает соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать сомнений относительно возможных нарушений. Если такие сомнения всё же возникли, рекомендуется самостоятельно, без перехода по сокращённым ссылкам, проверить информацию на официальном сайте CSDD.

Государственная полиция сообщает, что в этом году объёмы мошенничества продолжают расти. За первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано более 2000 случаев финансового мошенничества — в том числе телефонных афер, фейковых инвестиционных платформ и фишинговых схем. Значительная часть таких преступлений совершается в праздничные и предпраздничные дни, когда люди становятся менее бдительными.

Особое внимание полиция уделяет мошенническим опросам в соцсетях, где пользователей под видом банковских анкет просят вводить личные данные. Так, в Лиепае женщина лишилась 1600 евро после того, как заполнила такую анкету на Facebook, введя данные для входа в свой банковский аккаунт. В Риге зафиксировано несколько аналогичных случаев. Ущерб пострадавших варьируется от нескольких сотен до более чем тысячи евро.

По данным FNA, латвийские банки активно инвестируют в технологии, персонал и регулярно информируют клиентов о защите персональных данных. Однако этого недостаточно для борьбы с массовым мошенничеством. Необходимы решения и регулирование, которые обяжут и телекоммуникационных операторов вкладываться в предотвращение подобных преступлений.

Как ранее сообщалось, в прошлом году у клиентов четырёх крупнейших банков Латвии мошенники похитили 15,5 миллиона евро — также с подтверждёнными клиентами платежами. Всего за год было зафиксировано 9025 случаев мошенничества. В то же время в 2024 году удалось предотвратить 17 314 мошеннических операций на общую сумму 12,2 миллиона евро.