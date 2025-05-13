Свободных денег не будет, всё пойдёт на оборону: советник министра Шадурскис

“Сейчас снова трогать налоги — это было бы крайне неправильное решение. Мы должны учитывать, что этот дополнительный заём, который, по всей видимости, пойдёт исключительно на оборонные расходы в течение двух лет — даёт нам своего рода переходный период. Но эти деньги нам всё равно придётся чем-то заменить. За три года мы должны найти в расходах госбюджета примерно 450 миллионов, которые можно будет использовать более эффективно — в том числе и на оборону”, — заявил Шадурскис.

Он подчёркивает, что в следующем году в бюджете не будет новых средств, которые можно было бы распределить — всё предназначено для обороны:

“Соответственно, все остальные приоритеты следующего года и последующих лет придётся экономить и реализовывать самостоятельно. Конечно, и в здравоохранении, и в образовании, и во внутренней безопасности — нужные ресурсы придётся искать во внутренних резервах”, — считает Шадурскис. Работа будет очень тяжёлой и болезненной, но её придётся сделать.