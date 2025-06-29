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«Свобода или сладкий плен?». В Риге с грандиозным успехом выступил Валерий Меладзе

Елена Слюсарева 29 июня, 2025 14:52

История и культура 0 комментариев

В минувшую субботу в рижской Xiaomi Арена (Арена-Рига) прошел концерт Валерия Меладзе. Сказать, что Меладзе имел успех  - не то слово. Напрашиваются определения типа "грандиозный, триумфальный". И впору уже говорить о "феномене Меладзе". А как иначе, если его концерты в Риге проходят с завидной регулярностью, но самый крупный рижский зал, вмещающий около 10 тысяч зрителей, в очередной раз оказался заполненным до отказа со всеми его балконами. При том, что цены на билеты от 252 евро и "танцуют все!" - даже сидящие в партере...

Кто-то может сказать, что латвийская публика изголодалась по выступлениям российских исполнителей, отсюда и бешеный успех имеющих возможность выступать в Евросоюзе. Но - во-первых, известных и популярных российских артистов и сейчас приезжает немало, просто их выступления проходят более камерно. У каждого своя аудитория, будь то барды, рокеры, комики.

Во-вторых, эти зрители идут определенно "на Меладзе". Что поразительно -в большинстве это люди молодые, среди которых и девушки, и парни.  И аудитория с каждым годом явно молодеет. И все зрители наизусть знают песни своего кумира - практически весь концерт поют хором. 

В недавнем телеинтервью Валерий сам удивлялся тому, как молодеют его зрители: "многие мои песни написаны до их рождения, а молодежь их знает, с удовольствием слушает и поет на концертах вместе со мною". Певец предположил, что это наследственное - эти песни слушали их родители, бабушки и дедушки, такая вот получается, связь поколений. Хотя многие отмечают, что с годами певец становится только интереснее. Уважение к публике, сдержанность и в то же время доброжелательность, отсутствие пошлости и скандальности, само собой, ум и талант - это притягивает людей, утомленных разного рода творческими провокациями.

Что интересно, под "брендом Меладзе" публика одинаково счастлива видеть не только Валерия, но и его брата Константина, который, как известно, является автором всех песен, звучащих на концерте. В прошлый приезд в Ригу едва не обрушился потолок в Арене-Рига от той бури оваций, которую вызвал в зале один только короткий выход на сцену Константина в финал - на минутку, в рабочем свитере. В этот раз братья вместе даже спели, в концертных костюмах. И это  стало дополнительным бонусом для публики. Есть надежда, что в следующий раз Константин решится уже и на соло. В конце концов, никто не поёт его "Метель" лучше, чем он сам... 

 

Возвращаясь к недавнему концерту: шквал аплодисментов пронесся по залу ещё до начала. Сами зрители запели сами, хором даже до выхода певца. Танцевать демократично разрешили и в дорогом партере - справа и слева от сидящей публики. За партером - танцпол. Плюс зажигательные танцы в ложах и на балконах. Кстати, организация была на уровне - сидящие не мешали танцующим и наоборот. Впрочем, многие танцевали и сидя. А пели вообще все. 

Надо отдать должное певцу - отметивший на днях 60-летие Валерий Меладзе весь двухчасовой концерт честно (и, похоже, с удовольствием) отработал, никакой халтуры типа "пойте вместо меня". Пели вместе: самое лучшее, любимое. Несколько раз даже голосовали. Пел, что просили больше всего: "Се ля ви", "Небеса", "Красиво", "Я повсюду иностранец",  "Притяженья больше нет", "Мой брат", "Сэра"...На мой личный взгляд незаконно забытой остаётся старая добрая песня "Спрячем слёзы от посторонних" (как бы намекаю я, пользуясь служебным положением)...

Случилось и непредвиденное. В разгар концерта на сцену попросился молодой мужчина. Валерий разрешил (он вообще публике разрешал многое, одни только многочисленные селфи чего стоили!). Так вот, парень прилюдно признался, что решился таки покончить со своим холостым положением и сделал предложение любимой девушке. Девушка, тут же вызванная на сцену и приятно шокированная подвигом возлюбленного, на глазах у всего зала приняла предложение (и обручальное кольцо в придачу).

Кто-то танцевал с любимой тёщей, кто-то -  с малышом на руках (и ребенок радостно смотрел на веселых людей вокруг), роскошно одетые женщины, элегантные мужчины - веселье и доброжелательность царили в зале. В наше напряженное время - настоящий массовый сеанс хорошей психотерапии. В итоге возникло свежее решение - певец объявил о дополнительном летнем концерте в зале "Дзинтари", 24 августа. Шоу продолжается...

Елена СЛЮСАРЕВА 

ФОТО: Элина Исмаилова

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Комментарии (0) 57 реакций
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