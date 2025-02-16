Стюардесса airBaltic в ролике говорит на русском; общественность ломает копья по этому поводу (ВИДЕО)

Пользователь соцсети "Х" опубликовал несколько видеороликов из "ТикТока", снятых стюардессой airBaltic. Видео сняты в самолетах, стюардесса в униформе, контент - на русском языке. Пользователь спрашивает: "Хорошо ли это - в рабочее время и на рабочем месте снимать такие видео, надев униформу и создавая таким образом впечатление об airBaltic?"

Редакция LA.LV связалась с авиакомпанией airBaltic, чтобы выяснить, были ли сняты эти ролики в рабочее время и не влияет ли такой контент на репутацию компании.

Был получен следующий ответ:

"Авиакомпания является международным предприятием, у него более 2800 сотрудников из более чем 30 стран.

Конкретные видео сняты, когда самолет находился на земле, на его борту не было пассажиров.

airBaltic не влияет на свободу личности/сотрудника создавать контент в своих индивидуальных аккаунтах в соцсетях, если это не нарушает правила внутреннего распорядка или безопасности. Кроме, того, контент в профиле конкретного лица не отражает мнение компании - оно доступно на наших официальных аккаунтах. Однако авиакомпания проведет оценку конкретного контента при участии ответственных за это коллег".

Тем временем в соцсети "Х" народ высказывает весьма разные мнения на этот счет. Вот некоторые из откликов.

- Это ведь не официальное видео airBaltic. Просто русскоязычные сотрудники между собой разговаривают по-русски. Не вижу ничего плохого.

- В airBaltic работает почти 3000 сотрудников из разных стран, разных национальностей и т.д. Ты здесь вытаскиваешь контент из аккаунта частного лица, в котором... какой-то танец и разговоры? По кокпиту и т.д. видно, что все это происходит, когда самолет на земле.

- Девушки радуются жизни - и это хорошо! Перед полетом в униформе? Зависит от правил внутреннего распорядка на предприятии. Никаких рисков для репутации не вижу.

- Если депутатам в рабочее время можно позволить себе снимать клипы на русском для вонючего "Шиттока", рекламы выборов на языке оккупантов, то здесь ничего не нарушено.

- Если ты в рабочей одежде, то ты - лицо предприятия, и вести себя надо соответственно. Это просто-напросто непрофессионально.

- Девушки развлекаются. Не вижу ничего плохого.

- airBaltic своим сотрудникам разрешает устраивать концерты на языке оккупантов?

- Меня бы такие мелочи вообще не волновали - не надо искать проблемы там, где их нет.