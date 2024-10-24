Стрессы и иммунитет: есть ли взаимосвязь? Реклама Редакция PRESS 24 октября, 2024 14:00 Реклама

Ослабление иммунитета ведет сразу к множеству различных заболеваний. И есть несколько факторов, которые ускоряют это ослабление. Не последнюю роль, если не первую, в его укреплении играет умение противостоять стрессам, от которых в жизни никуда не деться. Чтобы преодолеть проблемы и негативные эмоции, стресс мобилизует наши внутренние ресурсы. Механизм такой: сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.

Стресс средней продолжительности подавляет клеточный иммунитет —тот самый, который борется с опухолями или пораженными вирусами клетками.

Счастье, что наша способность образовывать антитела остается неизменной. Антитела - это белки крови, которые специфически обезвреживают вирусы, токсины и облегчают уничтожение бактерий.

Хронический стресс – тяжелое испытание для организма. Однако наша иммунная система учится жить с ним и даже не терять реактивности. Длительное воздействие гормонов стресса заставляет клетки иммунной системы прятать рецепторы к ним и становиться нечувствительными. Но ученые предупреждают, что стресс страшен для иммунитета прежде всего своими спутниками: нехваткой сна, употреблением алкоголя и неправильным питанием. В этом кроется главная проблема того, как стресс понижает иммунитет.

Поддержать защитную функцию организма в условиях длительного стресса можно только сознательным выравниванием режима дня – что бы ни происходило вокруг!

Вы должны нормально питаться: несбалансированное по микроэлементам и витаминам нерегулярное питание очень быстро ослабит ваши силы, приведет к различным проблемам с желудочно-кишечным трактом. Для усиления иммунитета рекомендуется включать в рацион белки (мясо и рыбу), клетчатку (каши и зерновой хлеб), а также овощи-фрукты (сладкий перец, помидоры, лук, зелень, морковь, тыкву), яблоки, ягоды, цитрусовые, орехи.

Не забывайте про умеренную физическую нагрузку любым доступным способом — например, посредством даже обычной ходьбы.

Очень важно высыпаться! Организм человека восстанавливает свои силы после 6-8-часового сна. И спать лучше в ночное время.

Иммунитет страдает не только от силы и длительности стрессового фактора, но и от психоэмоциональной реакции на него человека. Поэтому в период стрессовой нагрузки следует сохранять активность, поддерживать связь с друзьями, читать, планировать будущее и не замыкаться на негативе.