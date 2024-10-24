Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 24. Октября Завтра: Modrite, Mudrite, Renate

Стрессы и иммунитет: есть ли взаимосвязь?

Реклама Редакция PRESS 24 октября, 2024 14:00

Реклама

Ослабление иммунитета ведет сразу к множеству различных заболеваний. И есть несколько факторов, которые ускоряют это ослабление. Не последнюю роль, если не первую, в его укреплении играет умение противостоять стрессам, от которых в жизни никуда не деться. Чтобы преодолеть проблемы и негативные эмоции, стресс мобилизует наши внутренние ресурсы. Механизм такой: сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.

Стресс средней продолжительности подавляет клеточный иммунитет —тот самый, который борется с опухолями или пораженными вирусами клетками.

Счастье, что наша способность образовывать антитела остается неизменной. Антитела - это белки крови, которые специфически обезвреживают вирусы, токсины и облегчают уничтожение бактерий.

Хронический стресс – тяжелое испытание для организма. Однако наша иммунная система учится жить с ним и даже не терять реактивности. Длительное воздействие гормонов стресса заставляет клетки иммунной системы прятать рецепторы к ним и становиться нечувствительными. Но ученые предупреждают, что стресс страшен для иммунитета прежде всего своими спутниками: нехваткой сна, употреблением алкоголя и неправильным питанием. В этом кроется главная проблема того, как стресс понижает иммунитет.

Поддержать защитную функцию организма в условиях длительного стресса можно только сознательным выравниванием режима дня – что бы ни происходило вокруг!

Вы должны нормально питаться: несбалансированное по микроэлементам и витаминам нерегулярное питание очень быстро ослабит ваши силы, приведет к различным проблемам с желудочно-кишечным трактом. Для усиления иммунитета рекомендуется включать в рацион белки (мясо и рыбу), клетчатку (каши и зерновой хлеб), а также овощи-фрукты (сладкий перец, помидоры, лук, зелень, морковь, тыкву), яблоки, ягоды, цитрусовые, орехи.

Не забывайте про умеренную физическую нагрузку любым доступным способом — например, посредством даже обычной ходьбы.

Очень важно высыпаться! Организм человека восстанавливает свои силы после 6-8-часового сна. И спать лучше в ночное время.

Иммунитет страдает не только от силы и длительности стрессового фактора, но и от психоэмоциональной реакции на него человека. Поэтому в период стрессовой нагрузки следует сохранять активность, поддерживать связь с друзьями, читать, планировать будущее и не замыкаться на негативе.

vitaplus.lv

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Польше раскрыта сеть по доставке мигрантов через Белоруссию

Важно 14:43

Важно комментариев

Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.

Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.

Читать
Загрузка

Умер бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев

Новости Латвии 14:38

Новости Латвии комментариев

Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев скончался в среду в возрасте 72 лет, сообщает mixnews со ссылкой на Латвийское общество поддержки ветеранов хоккея «Поддержка хоккея».

Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев скончался в среду в возрасте 72 лет, сообщает mixnews со ссылкой на Латвийское общество поддержки ветеранов хоккея «Поддержка хоккея».

Читать

Рынок не был готов к настолько объемным работам: Кирсис о трудностях в ремонте рижских дорог

Новости Латвии 14:33

Новости Латвии комментариев

В последующие годы объем работ по восстановлению покрытия рижских улиц должен приблизиться к 45 миллионам евро в год, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

В последующие годы объем работ по восстановлению покрытия рижских улиц должен приблизиться к 45 миллионам евро в год, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

Читать

Рабы не мы: Совет иностранных инвесторов в Латвии предлагает снизить оплату сверхурочных

Важно 14:27

Важно комментариев

Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Читать

Андрей Козлов: «Использование языка как дубинки — это чистый национализм против русскоязычных депутатов!»

Выбор редакции 14:21

Выбор редакции комментариев

Правящие придумали еще один способ давления на партию "Стабильности!" и ее избирателей. "Для меня очевидно, что это не забота о латышском языке, а такая дубинка для неугодной оппозиции", - убежден член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

Правящие придумали еще один способ давления на партию "Стабильности!" и ее избирателей. "Для меня очевидно, что это не забота о латышском языке, а такая дубинка для неугодной оппозиции", - убежден член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

Читать

Языковой скандал в «Молсе»: продавщицу отстранили от работы за отказ обслуживать на латышском языке

Важно 14:01

Важно комментариев

Сотрудницу магазина в торговом центре "Молс" отстранили от работы с предупреждением после враждебных высказываний в адрес латышей и отказа обслуживать на латышском языке до решения Центра государственного языка (ЦГ) о ее владении языком, сообщили в магазине.

Сотрудницу магазина в торговом центре "Молс" отстранили от работы с предупреждением после враждебных высказываний в адрес латышей и отказа обслуживать на латышском языке до решения Центра государственного языка (ЦГ) о ее владении языком, сообщили в магазине.

Читать