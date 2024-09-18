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Стрельба в центре Москвы: владелица компании Wildberries заявила о попытке рейдерского захвата

© BBC 18 сентября, 2024 07:34

Мир 0 комментариев

Около главного офиса маркетплейса Wildberries в центре Москвы произошла стрельба. Глава компании Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Сообщается о нескольких пострадавших и, возможно, одном погибшем.

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве», — заявила в среду днем основательница крупнейшего в России онлайн-ритейлера.

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое или трое получили ранения, сообщают российские СМИ, ссылаясь на собственные источники. Власти эти информацию пока официально не подтверждали.

Телеграм-каналы пишут, что раненых может быть до семи. По данным «Интерфакса», в полицию доставлено около 30 человек.

«Агентство» (объявлено «иностранным агентом») отмечает, что среди пострадавших в перестрелке оказались как минимум три бойца MMA с Кавказа.

В Романов переулок, где находится офис Wildberries, прибыли машины скорой помощи и полиции.

Муж руководительницы Wildberries Владислав Бакальчук ранее заявил, что приехал в офис компании с коллегами и «был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт». По его словам, когда прозвучали выстрелы, был ранен один из его коллег.

По версии Бакальчука, он приехал «на встречу с руководством», чтобы обсудить «вопрос строительства новых складов».

«Я знал, что возможны провокации, поэтому обратился в МВД для обеспечения охраны […] Мои люди не были вооружены, нас защищали сотрудники полиции. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries», — говорится в сообщении Владислава Бакальчука.

Его супруга в свою очередь назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. «Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», — пишет Татьяна Бакальчук.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» приводит слова очевидца происшествия — сотрудника бизнес-центра в Романовом переулке. По его словам, в здание, где находится главный офис Wildberries, незадолго до полудня прибыли шесть или более человек в гражданской одежде. Какое-то время они сидели в кафе, сказав, что ждут Владислава Бакальчука.

«В какой-то момент около 12 дня они резко начинают бежать, ломать двери, лифт. Всё происходило на центральном входе. Потом началась стрельба, всё было в дыму, мы спрятались, а когда немного затихло, минуты через 3-4 мы стали выбираться через черный вход», — приводит слова очевидца канал.

К выяснению обстоятельств стрельбы у офиса Wildberries подключился Следственный комитет. Следователи работают внутри здания, ведется осмотр места происшествия, отмечает агентство.

О конфликте между супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук стало известно в июле из публикации главы Чечни. Тогда Рамзан Кадыров рассказал в своем телеграм-канале, что к нему приехал муж самой богатой женщины России, основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, который пожаловался на «серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом». Владислав Бакальчук тогда утверждал, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес».

Конфликт связан с объединением Wildberries с оператором наружной рекламы Russ Outdoor.

О слиянии маркетплейса Wildberries и Russ было объявлено вечером 18 июня.

Эта сделка, как писал Forbes, «поставила в тупик участников рынка: никто не мог понять, как структурирована сделка и чего хотят добиться стороны».

«Агентство» писало, что объединение объясняется романом Татьяны Бакальчук с директором Russ Робертом Мирзояном. По данным СМИ, сделку Wildberries и Russ Outdoor одобрил Путин.

Татьяна Бакальчук после обращения ее мужа к Рамзану Кадырову заявила, что эта сделка не является рейдерским захватом, а была согласована с Владиславом Бакальчуком, с которым она находится в процессе развода. Тогда она опубликовала фото, доказывающее, как утверждается, что ее муж лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании.

 

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