Straume продолжает триумфальное шествие: латвийский анимационный фильм выходит в мировой прокат

«Если бы точно могли знать, в чем секрет этого фильма, то этим рецептом воспользовались бы все. Но, как в любом талантливом произведении, тут есть некая тайна. Хотя можно выделить несколько формальных критериев, которые помогли этой ленты завоевать популярность.

Во-первых, он не имеет диалогов, то есть, понятен абсолютно всем. Во-вторых, он очень отличается от всего, что мы привыкли видеть в анимационных фильмах. Обычно в анимации герои — животные похожи на людей: они ходят на задних лапах, разговаривают и ведут себя, как люди. А в этом фильме животные выглядят естественно, так, как они выглядят в природе. И издают естественные звуки. Звукорежиссер стоял с микрофоном в зоопарке и записывал, как разговаривают лемуры и капибары», — рассказывает Кристине Матиса.

Она также высоко оценивает роль продюсера фильма Матиса Кажи: «Уже в предыдущем фильме Зилбалодиса («Прочь», 2019) были признаки мировой популярности. Но с новым фильмом, благодаря молодому энергичному продюсеру, удалось достичь небывалого: Straume выходит на мировой прокат. На сегодняшний день он продан на 20 территорий по всему миру. Такого прежде не случалось ни с одним латвийским фильмом».

Мировой известности ленты Straume способствует и то, что она попала в число пяти номинантов на премию зрительских симпатий LUX, которую учредил Европейский парламент. Это предполагает, что фильм выйдет в широкий европейский прокат и с ним смогут познакомиться зрители во всех странах Евросоюза.

Кристине Матиса довольно скептически оценивает шансы Straume получить «Оскар», зато считает, что у ленты есть все шансы получить «Еврооскар» — приз Европейской киноакадемии, на который он уже номинирован в категории «полнометражная анимационная лента». Вручение европейских призов пройдет в начале декабря.