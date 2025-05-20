Страны ВОЗ приняли соглашение о борьбе с будущими пандемиями

Государства-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник, 20 мая, приняли ключевое соглашение о борьбе с будущими пандемиями. Эта юридически обязывающая договоренность стала ответом на уроки пандемии COVID-19, в результате которой с 2020 по 2022 годы во всем мире умерли миллионы людей, а общественная жизнь во многих странах, включая Германию, временно замерла из-за локдаунов, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

"Это соглашение - победа для общественного здравоохранения, науки и многостороннего сотрудничества. Оно обеспечит более эффективную защиту мира от будущих пандемий", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, комментируя соглашение.

Правительство ФРГ приветствовало документ, принятый странами ВОЗ. "Данным соглашением мировое сообщество заявляет: в будущем должно быть больше справедливости. Это важный сигнал против тенденции к односторонним действиям, которые в конечном счете вредят всем", - заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Рем Алябали-Радован (Reem Alabali-Radovan).

Повышение доступности вакцин

Соглашение в числе прочего направлено на повышение доступности вакцин и лекарственных средств, а также на координацию их справедливого распределения в мире в случае пандемии. Планируется создать сеть поставок и логистики. Особое внимание будет уделено развитию производственных мощностей в развивающихся странах, в том числе путем добровольной передачи технологий.

Предусмотрена и разработка механизма доступа и распределения выгод: страны обяжутся предоставлять данные об инфекционных возбудителях для научных исследований. Компании, которые используют эти данные для разработки вакцин, будут обязаны передавать десять процентов вакцин ВОЗ бесплатно для глобального распределения. "Это позволит быстрее контролировать вспышки заболеваний и предотвращать пандемии, что в итоге принесет пользу всем", - отметили в министерстве по вопросам экономического сотрудничества ФРГ.

Для профилактики пандемий согласованы и меры по более эффективному мониторингу потенциально опасных возбудителей заболеваний.

Россия воздержалась при голосовании

Принятие соглашения состоялось в условиях, когда многосторонние организации, такие как ВОЗ, испытывают давление из-за масштабных сокращений финансовой помощи от США.

В поддержку документа проголосовали 124 государства. Против не выступил никто. Воздержались 11 стран, включая Россию, Польшу, Израиль, Италию, Словакию и Иран.