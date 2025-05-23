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Страны и компании, поддержавшие военную промышленность РФ, не смогут участвовать в восстановлении Украины: Домбровскис

© LETA 23 мая, 2025 09:15

Мир

LETA

Страны или компании, которые поддерживали российскую военную промышленность, не смогут участвовать в восстановлении Украины, подчеркивает Валдис Домбровсис, комиссар по экономике и производительности, правоприменению и упрощению Европейской комиссии, который принимал участие во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G7 в Канаде.

Как сообщили в офисе политика, в ходе встречи была достигнута договоренность по ряду важных вопросов, в том числе об обязательстве сократить торговые конфликты и о согласии продолжить поддержку Украины в ее борьбе за свободу и независимость.

Домбровскис подчеркнул, что переговоры в целом прошли в конструктивной атмосфере. Обсуждались также такие деликатные вопросы, как неопределенность, вызванная торговыми тарифами США, и их негативное влияние на экономическое развитие в США, Европе и мире.

«Очевидно, что мнения представителей США по этим вопросам разошлись, но, по моему мнению, приверженность всех присутствующих работе по снижению неопределенности и разрешению торговых конфликтов заслуживает похвалы», — подчеркнул комиссар Еврокомиссии, представлявший Евросоюз на встрече G7.

Он подчеркнул договоренность о решительной поддержке Украины. По словам Домбровски, ведущие экономики мира подчеркивают, что будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и свободу. В свою очередь, если не будет прогресса в мирных переговорах, давление на Россию будет усилено, в том числе путем введения дополнительных санкций.

«Министры подтвердили, что российские государственные активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит военные репарации. Соглашение также предусматривает, что страны или компании, которые поддерживали российскую военную промышленность или военные операции России в Украине, не смогут участвовать в восстановлении Украины», — пояснил Домбровскис.

Еврокомиссар, со своей стороны, подчеркнул важность предложения Еврокомиссии снизить потолок цен на российскую нефть, например, до 50 долларов США за баррель, поскольку существующий санкционный потолок в настоящее время выше рыночной цены на российскую нефть.

В офисе политика отмечают, что по текущим оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины в течение следующих десяти лет потребуется около 524 млрд долларов, в том числе за счет частного капитала.

В выводах G7 выражена приверженность работе по сокращению глобальных макроэкономических дисбалансов, укреплению экономической безопасности, укреплению финансовой системы, а также приверженность формированию более глубокого понимания влияния искусственного интеллекта на рост производительности труда и рынок труда.

В этом году исполняется 50 лет со дня основания формата «Большой семерки», объединяющего ведущие экономики мира — США, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию и Канаду. Во встречах также принимают участие представители ЕС и Европейского центрального банка.

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