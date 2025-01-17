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Страны Балтии критикуют решение США

Редакция PRESS 17 января, 2025 17:15

Наука и технологии 0 комментариев

Решение США по распространению искусственного интеллекта (ИИ) подверглось критике со стороны стран Балтии. Соединенные Штаты исключили из соответствующей программы ряд государств, среди которых оказались также Латвия, Литва и Эстония.

В начале этой недели США объявили о введении более строгих ограничений на экспорт микрочипов для искусственного интеллекта в ряд стран, оставив исключение только для 18 ближайших партнеров – стран Балтии в этом списке не оказалось.

В заявлении Белого дома указано, что «искусственный интеллект быстро становится ключевым фактором как безопасности, так и экономической мощи», и США должны действовать решительно, чтобы противники не могли злоупотреблять передовыми технологиями.

Действиями Соединенных Штатов обеспокоены страны Балтии. С соответствующим совместным заявлением сегодня выступили главы министерств иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. Они отметили, что подобные шаги создадут искусственный раскол на общем рынке ЕС. Кроме того, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна накануне обсудил этот вопрос с Хенной Виркунен, вице-президентом Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

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