Страны Балтии критикуют решение США

В начале этой недели США объявили о введении более строгих ограничений на экспорт микрочипов для искусственного интеллекта в ряд стран, оставив исключение только для 18 ближайших партнеров – стран Балтии в этом списке не оказалось.

В заявлении Белого дома указано, что «искусственный интеллект быстро становится ключевым фактором как безопасности, так и экономической мощи», и США должны действовать решительно, чтобы противники не могли злоупотреблять передовыми технологиями.

Действиями Соединенных Штатов обеспокоены страны Балтии. С соответствующим совместным заявлением сегодня выступили главы министерств иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. Они отметили, что подобные шаги создадут искусственный раскол на общем рынке ЕС. Кроме того, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна накануне обсудил этот вопрос с Хенной Виркунен, вице-президентом Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.