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Странный год: когда закончится потепление?

© BBC 12 сентября, 2024 11:10

Мир 0 комментариев

Текущий год наверняка окажется самым тёплым в истории человечества, что сделает последнее десятилетие рекордно жарким за все время наблюдений и подтвердит тенденцию масштабного нагревания планеты даже в условиях феномена «Ла-Нинья», временно охлаждающего поверхность океана. И это особенно тревожит ученых.

Прошедшее календарное лето побило рекорд всех времен. Средняя температура в июне–августе оказалась на 0,69°C выше, чем в 1991–2020 годах, свидетельствуют данные климатического центра Коперника при Евросоюзе.

«Череда температурных рекордов последних трех месяцев увеличивает вероятность того, что 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений», — сказала Саманта Берджесс, одна из ученых в центре Коперника.

Если это произойдет, будет побит рекорд 2023 года, в котором средняя температура на планете поднялась до рекордной отметки за всю историю наблюдений с 1850 года, а то и за последние 100 тысяч лет.

Вызванное человеком глобальное потепление ведет к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха. Учащаются засухи, морозы, ураганы, лесные пожары и наводнения.

Отличный пример — это лето в Европе.

Оно выдалось самым жарким в истории, однако пока в одних уголках континента люди жарились, в других — мерзли, как никогда. Общее среднее оказалось завышенным из-за невиданных температур на юго-востоке Европы, тогда как лето в Великобритании, Ирландии, Исландии и Норвегии выдалось промозглым.

«Экстремальные температурные явления, которые мы наблюдали этим летом, будут только усиливаться и приведут к разрушительным последствиям для людей и для планеты, если мы не примем срочных мер для сокращения выбросов парниковых газов», — сказала Саманта Берджесс.

Температурные рекорды 2023-24 годов не обрадовали, но и не удивили климатологов. Потому что в этот период в Тихом океане сформировался «Эль-Ниньо» — феномен нагревания поверхности воды, традиционно вызывающий общее потепление.

Но вот чего они не ожидали, так это того, что происходит сейчас.

Во-первых, потепление началось еще до прихода «Эль-Ниньо». Во-вторых, ему на смену надвигается «Ла-Нинья» — ровно противоположное явление — но прохладнее от этого не становится.

«Мы все думали, что с угасанием „Эль-Ниньо“ и развитием „Ла-Ниньи“ температуры окажутся значительно ниже прошлогодних уже к июню. Разумное ожидание с учетом траектории предыдущих событий „Эль-Ниньо“, например, 2016 года», — пишет климатолог Зик Хаусфатер.

«Однако природа преподнесла сюрприз».

В ходе прошлого масштабного «Эль-Ниньо» 2015-16 годов потепление ускорилось ближе к концу года, а к маю следующего уже ослабло. Теперь же жара пришла уже в середине 2023-го. И продолжается до сих пор.

«И пусть вполне возможно, что в ближайшие недели температура наконец-то начнет снижаться, руку на отсечение я не дам, — дует на воду Хаусфатер. — Я, конечно, очень удивлюсь, если мы продолжим бить рекорды в ближайшие четыре месяца. Но опять же, примерно то же я говорил еще в мае».

Даже если «Ла-Нинья» обещает паузу в рекордах на ближайшие месяцы, на ход глобального потепления она не влияет, поскольку общее количество энергии, определяющее климат на планете, не меняется от циркуляции холодных и теплых вод в океане под воздействием ветра.

Потепление продолжается невиданными темпами. Август стал 13-м месяцем подряд, в котором средняя температура приземного слоя воздуха превысила доиндустриальный уровень 1850–1900 годов на 1,5°C.

Порог условный, но именно его пытались удержать почти все страны мира, когда в 2015 году подписывали Парижское соглашение о борьбе с изменением климата. Для этого они договорились сократить выбросы парниковых газов, из-за которых нагревается планета.

Вместе с температурой растет экономический ущерб. ООН оценивает его в 2,4 трлн долларов к 2030 году. В 1990-х годах он был в 10 раз меньше. От жары ежегодно погибает полмиллиона человек — это в 30 раз больше, чем от разрушительных ураганов в тропиках.

«Ла-Нинья» временно смоет алармистские заголовки с новостных сайтов, но не изменит тенденцию.
Рекордная жара и полмиллиона смертей. Как идут дела с глобальным потеплением?

Потепление продолжится в ближайшие десятилетия, что бы ни делало человечество, предупреждала Всемирная метеорологическая организация.

Океан поглощает около 25% выбросов углекислого газа, леса и другие наземные экосистемы — еще около 30%. Остальное накапливается в атмосфере и ведет к потеплению.

«CO2 — долгоживущий парниковый газ, поэтому нынешние температуры сохранятся на десятилетия, даже если резко обнулить выбросы. Последний раз сопоставимая концентрация CO2 на Земле наблюдалась 3-5 млн лет назад. Тогда температура воздуха была выше на 2—3°C, а уровень моря — на 10—20 метров по сравнению с нынешним», — рисуют мрачную перспективу метеорологи ООН.

Что же касается этого года, то шансы оказаться самым жарким у него почти стопроцентные, даже если последние месяцы будут прохладнее.

«Чтобы 2024 год не был теплее 2023-го, средняя аномалия за сентябрь–декабрь 2024 года должна снизиться как минимум на 0,30°C. Падение такого масштаба не наблюдалось за все время сбора данных с 1940 года», — предупреждают европейские ученые.

«Таким образом, с каждым днем растет вероятность того, что 2024 год будет теплее, чем 2023, и, следовательно, станет самым жарким календарным годом за всю историю наблюдений».

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