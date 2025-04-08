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Странно, но число налогоплательщиков в Латвии растёт: эксперт

© LETA 8 апреля, 2025 11:17

Бизнес 0 комментариев

Регистрируется больше новых предприятий, ликвидируется меньше, общее количество предприятий увеличивается, число плательщиков налога микропредприятия стремительно растет. Число юридических лиц - налогоплательщиков, а также число плательщиков налога на добавленную стоимость растет, хотя и медленнее. Об этом свидетельствуют данные "Lursoft IT" и Службы государственных доходов.

Хотя в целом наблюдаются положительные тенденции, вопросы, касающиеся деловой среды, особенно для малого бизнеса, остаются весьма актуальными.

В то же время предпринимательство - это именно та сфера, которая не только трудоустраивает людей, выплачивает им зарплату, но и, платя налоги, содержит государство, финансирует здравоохранение, образование, науку, культурные услуги, инфраструктуру, которые важны для общества.

Всего за первые три месяца этого года было зарегистрировано 2693 новых предприятия, а ликвидировано 2547, то есть фактическое число предприятий в Латвии за первый квартал 2025 года выросло на 146.

"Lursoft"" отмечает, что последние семь лет наблюдается негативная тенденция - новых предприятий меньше, чем ликвидированных. Между тем данные Службы государственных доходов свидетельствуют о том, что число плательщиков налога микропредприятия увеличивается.

На 1 апреля этого года их было 11 490, а на 1 апреля прошлого года - 9 243. Количество юридических лиц - налогоплательщиков на 1 апреля показывает позитивную картину, так как в этом году их было 190 151, что на 1163 больше, чем было на 1 апреля 2024 года.

"Это странное чувство, потому что, принимая во внимание геополитические события и изменение условий крупнейшей в мире экономической игры, введение весьма существенных импортных пошлин с желанием стимулировать производство в собственной стране, а не импорт, побочные эффекты которого для Европы и тем более Латвии на данный момент даже не поддаются измерению, всем следует быть очень осторожными в эти непредсказуемые времена, но данные Службы государственных доходов, а также "Lursoft IT" показывают обнадеживающую картину - количество налогоплательщиков за год увеличилось", - оценивает ситуацию бывший председатель Совета по сотрудничеству малых и средних предприятий Андрис Ласманис.

Он особенно рад тому, что число налогоплательщиков - микропредприятий растет очень быстро.

"Рост на 25% следует считать весьма значительным, особенно в сегодняшних обстоятельствах, когда даже опытные прогнозисты не могут сказать ничего определенного о перспективах экономического роста", - говорит А. Ласманис. Он предполагает, что активные люди, услышав о планах по борьбе с бюрократией и ее сокращении, решают не ждать чего-то и не полагаться на что-то, а что-то делать.

(Dienas Bizness)

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