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Сторонники Кремля в политическом руководстве Латвии — кто они?

pietiek.com 30 сентября, 2024 18:06

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Латвийские спецслужбы, правоохранительные органы и высшее политическое руководство, фактически поддерживают преступный режим России, ее жестокую войну против Украины, утверждает Отто Озолс на портале Pietiek. Об этом свидетельствуют журналистские исследования, основанные на точных фактах.

У ответственных за национальную безопасность лиц - от парламентской комиссии по национальной безопасности, Бюро по защите Конституции и Службы государственной безопасности - были все возможности подорвать незаконные схемы, которые помогают России успешно обходить санкции, но они этого не сделали.

Было бы крайне важно выяснить, почему и кто именно несет ответственность за этот провал? Озолс настаивает, что речь идет о реальной поддержке террористов в чрезвычайно крупных масштабах. Именно так - без преувеличения. Политики и службы безопасности Латвийской Республики в огромных масштабах поддерживают транзит террористических финансовых и военных материалов.

Свои утверждения Озолс подтверждает выдержками из статей на The Insider Russia. 

Первая выдержка - из исследовательской работы, в которой говорится следующее: «Несмотря на санкции, Россия продолжает успешно пополнять свой бюджет нефтедолларами. И одна из важнейших причин - теневой флот. С его помощью российская нефть продолжает доставляться покупателям, готовым платить за нее выше санкционного потолка (60 долларов за баррель)». Как выяснил The Insider, одним из крупнейших игроков в этой схеме был гражданин Латвии Алексей Халявин: две связанные с ним компании покупали нефть у «Сургутнефтегаза» по цене выше потолка, что уже принесло российской корпорации дополнительные 1,4 миллиарда долларов».

Второй отрывок рассказывает о том, как Россия успешно продолжает обходить санкции и финансировать свою преступную войну, а именно убивать украинцев. И денежные потоки значительно увеличились. Как видно из предыдущей цитаты - при активном участии гражданина Латвии: «Доходы российского бюджета от нефти и газа, несмотря на санкции, в январе-августе были на 56 % выше, чем в те же месяцы прошлого года. Флот теневых танкеров позволяет торговле игнорировать ценовые ограничения, и у Кремля по-прежнему достаточно денег, чтобы продолжать войну».

Третий пассаж: была ли у Латвии возможность если не предотвратить, то существенно ограничить деятельность наших граждан - сотрудничество и поддержку террористического режима и военных преступлений в весьма впечатляющих масштабах? Речь идет о дополнительных 1,4 миллиардах на террористические нужды Кремля! Да, у наших органов безопасности и правоохранительных органов были законные средства защиты против сторонника Кремля. Однако этого сделано не было. Журналисты-расследователи подтверждают это фактами:

«Правовые нормы и механизмы, действующие в западных странах, достаточны для наказания граждан демократических стран, которые помогают обходить торговые эмбарго и санкции. В частности, статья 84 Уголовного кодекса Латвии предусматривает уголовную ответственность за уклонение от санкций, наложенных государством или международными организациями. В то же время статья 4 предусматривает ответственность граждан Латвии, даже если преступление совершено за пределами страны».

В очередной раз латвийские службы безопасности не смогли выявить эту масштабную схему поддержки террористов и не предприняли правовых мер в отношении исполнителя - гражданина Латвии. Это не первый и не второй скандал такого масштаба. Это серьезный повод говорить о системном «вижу - не замечаю».

Латвия - парламентская страна, поэтому высшая политическая ответственность в данном случае лежит на Комиссии по национальной безопасности Сейма, в чьи прямые обязанности входит надзор за службами безопасности. Ее председателем является Айнарс Латковскис из «Нового единства».

Латвия и ее граждане в очередной раз оказались втянуты в масштабную поддержку Россией стратегических интересов, террористического режима, транзита сырья и финансовых потоков. Латвийские службы безопасности не воспользовались возможностью противостоять этим схемам и привлечь к ответственности виновных. Поэтому вполне резонно задаться вопросом, действительно ли они и политики, отвечающие за национальную безопасность, выполняют свою работу - заботятся о национальной безопасности? Из свидетельств журналистов-расследователей мы видим, что нет. Напротив, они закрывают глаза на вопиющее преступное поведение в поддержку Кремля.

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