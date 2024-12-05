Стихийные бедствия и аварии водопровода: самые частые причины выплат компенсации по страховке

В этом году ERGO выплатила более миллиона евро возмещений за ущерб нанесенный недвижимости природной стихией, а самым разрушительным из стихийных бедствий стала июльская буря с необычайно сильными дождями. Именно после этой бури, в июле и августе, было заявлено больше всего ущерба, нанесенного объектам недвижимости природными стихиями в этом году. С этой бурей связаны и самые крупные выплаты года, например, крупнейшее возмещение по страхованию недвижимости ERGO было выплачено в размере 145 630 евро за полностью затопленную подземную автостоянку, где вода нанесла серьезный ущерб автомобилям, отопительным котлам и другому оборудованию.

"До сих пор самой частой причиной страховых случаев в домах всегда были затопления в результате различных аварий на водопроводах. Еще пять лет назад стихийные бедствия были лишь четвертым наиболее актуальным риском в сфере недвижимости. Однако июльская буря внесла существенные коррективы, впервые выдвинув на первое место природные стихии, а также указав на новые риски, которые важно включить в страховые полисы", - говорит директор департамента урегулирования возмещений ERGO Санита Рубене.

Аварии водопровода стали второй самой частой причиной страховых случаев в страховании недвижимости в этом году, составляя около трети от общего числа заявок. Жилье затапливалось из-за повреждения труб или трубных соединений, во время ремонта, в результате повреждения стояков, отопительных систем, различных устройств или просто по неосторожности. Эти неприятности в объектах недвижимости были актуальны на протяжении всего года, и в этом году к концу ноября ERGO выплатило за них более полумиллиона евро возмещений. Среднее возмещение в этой категории составляет около 1510 евро, а наибольшая сумма была выплачена за аварию в системе отопления на коммерческом объекте - 22238 евро.

Третье место по количеству заявленных возмещений - 19% - занимают различные неумышленные бытовые повреждения или иные происшествия, затрагивающие имущество. Например, ребенок поцарапал экран телевизора; работник магазина повредил ворота зала, управляя погрузчиком; чугунная кастрюля выпала из рук и повредила поверхность кухонного стола; мобильный телефон упал в домашний бассейн и т. д.

Далее следуют кражи и вандализм, или причинение вреда третьими лицами, на долю которых приходится 8% всех заявок на возмещения по страхованию недвижимости. Почти 70% этих случаев произошло в коммерческих объектах, например, были разбиты стеклянные входные двери, витрины или окна магазинов и украдены товары. На заправках происходили кражи топлива - в этом году зафиксировано как минимум 26 случаев, когда водители заправились топливом и уехали, не заплатив. В частных домах среди самых частых случаев были кражи велосипедов, но имели место и более серьезные взломы с разбиванием окон и взломом дверей. Самое большое возмещение, выплаченное ERGO за кражу, составило в этом году до конца ноября 8179 евро - вор проник в помещение через окно комнаты, забрав предметы интерьера, обувь, сумки и другие ценные вещи.

Пятое место в рейтинге занимают различные повреждения остекления, в том числе разбитые окна, двери дома или, например, душевые кабины, стекла каминной двери или другие элементы.

ТОП возмещений по страхованию недвижимости замыкают пожары, которые при этом находятся на первом месте по средней сумме возмещения - она значительно выше, чем по другим рискам, а именно 9918 евро, что подтверждает разрушительную природу огня. Горели дровяные сараи, чердаки домов и бани. Пожары в квартирах возникали по самым разным причинам: испорченная кофемашина, настольная лампа, опрокинутая свеча, ребенок во время игры поджег диван и т. д.