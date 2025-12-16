Стармер заявил, что Европа готова развернуть войска в Украине. А Путин не готов на это согласиться. Коллизия

«На сегодняшний день у нас есть военные планы по каждому из этих направлений. При необходимости они предусматривают и наземное развертывание сил», — отметил Стармер, подчеркнув при этом, что приоритетом для стран коалиции остается достижение «справедливого и устойчивого мира».

В совместном заявлении европейских лидеров, опубликованном по итогам переговоров представителей США с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшихся 15 декабря в Берлине, говорится о возможности размещения в стране многонациональных сил в рамках будущих гарантий безопасности. Предполагается, что такие формирования будут создаваться при участии «коалиции желающих» и при поддержке Соединенных Штатов. В их задачи войдут обеспечение безопасности воздушного и морского пространства Украины, а также содействие восстановлению ее вооруженных сил.

Кроме того, европейские лидеры подтвердили намерение продолжать поддержку украинской армии, численность которой в мирное время, по их оценке, должна составлять до 800 тысяч человек для сдерживания возможной агрессии со стороны России.

В «коалицию желающих» входят более 30 государств, преимущественно европейских, которые допускают свое участие в миротворческой миссии на территории Украины после завершения боевых действий. Координацию усилий в рамках объединения осуществляют Франция и Великобритания. В то же время российские власти неоднократно заявляли о неприятии идеи размещения западных войск в Украине в рамках мирного урегулирования. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что расширение НАТО представляет угрозу интересам страны, а присутствие сил альянса в Украине — независимо от формата или символики — Москва считает недопустимым.