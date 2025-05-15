Стало известно, где откроют новую кадетскую школу в Латвии

Средняя школа имени полковника Оскара Калпакса - хороший пример того, как приумножать патриотизм в молодых людях и побуждать их заняться военной карьерой. Заметен интерес молодежи к военному образованию, поэтому принято решение и в Латгале создать школу по образцу средней школы Калпакса, заявил министр обороны Андрис Спрудс.

Министерство обороны провело оценку школ Латгальского региона в соответствии с потребностями и критериями школы. Во время обследования самоуправления также подали заявки на рассмотрение своей инфраструктуры. На основании полученной информации наиболее соответствующей была признана Малтская средняя школа в Резекненском крае.

В новой школе, которой планируется присвоить имя генерала Петериса Радзиньша, изучение общеобразовательных предметов будет сочетаться с освоением военных навыков, что позволит ученикам развивать лидерские способности, чувство ответственности и физические способности. Планируется, что в первый учебный год будет принято до 30 воспитанников.

Во время учебы воспитанники будут обеспечены стипендией, оплаченной служебной гостиницей, оплаченным четырехразовым питанием, необходимыми материалами, а в программу обучения будут включены кандидатский этап в кадеты Латвийской национальной академии обороны и Служба государственной обороны.

Минобороны готовит доклад Кабинету министров о создании новой школы. После утверждения доклада будет назначен директор школы, задачей которого станет формирование команды для регистрации учебного заведения и составления учебной программы.

Создание новой школы в Латгале включено и в утвержденный в этом году план действий "Для экономического роста восточного приграничья Латвии и укрепления безопасности на 2025-2027 годы".

Как сообщалось, средняя школа им. Калпакса была основана 1 июля 2021 года. Это учреждение среднего образования с военной направленностью. Помимо общеобразовательных предметов, особый акцент в ней ставится на физическую подготовку молодежи и развитие лидерских качеств.