США выделили Латвии почти половину годового оборонного бюджета за последние годы

В этом году Латвии выделено около 90 миллионов долларов. Средства направляются на поставки техники, её обслуживание, обучение персонала, совместные учения и развитие инфраструктуры для подразделений США и Национальных вооружённых сил.

Значительный рост поддержки пришёлся на 2020 год, когда Конгресс США учредил программу «Балтийская инициатива безопасности» (BSI). Помимо неё, Латвия получает деньги и через другие механизмы, включая «Foreign Military Financing» (121 млн долларов с 2022 года) и «International Military Education and Training» (1,3 млн долларов).

Вместе с тем Пентагон рассматривает сокращение расходов. Под удар может попасть финансирование BSI в следующем финансовом году — уменьшение на 58 млн долларов. Обсуждения по другим программам продолжаются.

«Мы ясно заявили, что существующее финансирование способствует стратегическому и индустриальному сотрудничеству. У этого подхода есть поддержка в Конгрессе США, поэтому мы продолжим переговоры с союзниками», — указали в Минобороны, подчеркнув, что стратегическое партнёрство с США сохраняется в рамках НАТО и на двустороннем уровне.

В Конгрессе звучит критика возможных сокращений. Конгрессмен Салуд Карбахаль назвал это «огромным подарком Путину и опасным сигналом Кремлю». Его коллега Дэн Бэкон заявил, что отказ от финансирования будет унизительным для союзников и повысит риск конфликта в Европе.