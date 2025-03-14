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США в переговорах о мире в Украине «выложили на стол» много вопросов: эксперт Национальной академии обороны

Редакция PRESS 14 марта, 2025 12:16

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

США "выложили на стол переговоров" по прекращению огня в Украине большое количество вопросов в надежде, что Россия согласится пойти на уступки, чтобы нормализовать отношения с США в других областях, заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 директор Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны Томс Ростокс.

Исследователь напомнил, что президент США Дональд Трамп уделяет большое внимание экономическим вопросам и готов увязать их с гарантиями безопасности, что может не нравиться партнерам.

В отношениях с Россией США ставят на обсуждение как санкции, так и инвестиции в Россию, проекты по добыче природных ресурсов и другие подобные вопросы. "Идея заключается в том, что Россия может пойти на некоторые уступки в Украине", сказал Ростокс.

В случае прекращения огня в Украине исследователь не видит возможности отправки туда войск из других стран, но в случае прочного мира это можно сделать, отправив крупные, хорошо оснащенные и вооруженные подразделения войск НАТО численностью в десятки тысяч человек глубоко за линию фронта в Украине, но таким образом, чтобы они были готовы реагировать на инциденты на линии фронта.

Россия сейчас делает все возможное, чтобы изолировать Украину и запугать страны, которые думают о направлении миротворцев в Украину, прокомментировал Ростокс.

Отвечая на вопрос о возможности прекращения огня в Украине и потенциальных попытках России использовать это в политических целях, он сказал, что Россия осознает, что согласие на прекращение огня позволит ей выглядеть разумным, здравомыслящим партнером, что, в свою очередь, откроет дверь для дальнейших переговоров с Трампом.

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