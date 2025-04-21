США предложили Киеву взять под их контроль Запорожскую АЭС

США предлагают присвоить нейтральный статус территориям вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) и передать их под контроль Вашингтона в рамках прекращения огня в Украине, пишет в воскресенье, 20 апреля, газета The Wall Street Journal (WSJ). Как этот контроль будет осуществляться и кто в таком случае должен управлять оккупированной РФ ЗАЭС, в статье не уточняется.

По данным WSJ, предложение по Запорожской АЭС в рамках разработки плана по прекращению огня в Украине было передано Киеву на переговорах американской и украинской делегаций в Париже 17 апреля. Ответ на него Киев, предположительно, даст на грядущей встрече представителей Соединенных Штатов, Украины и Европы в Лондоне.

Трамп уже поднимал вопрос контроля над украинскими АЭС

Вопрос украинских атомных электростанций и их возможного управления со стороны США уже поднимался во время телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа 19 марта. Тогда украинский лидер подчеркивал, что речь шла только об оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. Однако американская сторона, трактовала беседу иначе. "Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", - говорилось в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и советника президента Трампа по нацбезопасности Майка Уолца.

Позднее агентство Reuters писало, что Дональд Трамп хотел обсудить контроль над ЗАЭС с президентом России Владимиром Путиным. В МИД РФ тогда заявили, что в мире нет примеров совместного использования атомных электростанций, исключив передачу объекта Украине или любой другой стране.