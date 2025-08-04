США обвинили Индию в финансировании войны России в Украине

Белый дом в воскресенье, 3 августа, обвинил Индию в фактическом финансировании войны России в Украине за счет покупки нефти у Москвы, после того как президент США Дональд Трамп усилил давление на Нью-Дели с требованием прекратить закупки российской нефти.

"Он (Трамп. - Ред.) ясно дал понять, что неприемлемо, чтобы Индия продолжала финансировать эту войну, покупая нефть у России", - заявил заместитель главы администрации Белого дома и один из самых влиятельных помощников Трампа Стивен Миллер в интервью телеканалу Fox News.

Его критика стала одной из самых жестких со стороны администрации Трампа в адрес одного из ключевых партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, отмечает агентство Reuters. "Многих шокирует тот факт, что Индия практически сравнялась с Китаем по объемам закупок российской нефти. Это поразительно", - добавил Миллер.

Нью-Дели пока не комментировал эти обвинения, пишет Reuters. Источники агентства в правительстве Индии сообщили, что страна продолжит закупки нефти у Москвы, несмотря на угрозы США.

Угрозы Трампа торговым партнерам России

14 июля на переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил, что власти США введут вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней (до 2 сентября) не будет достигнуто соглашение о мире в Украине.

29 июля он сократил этот срок до 10 дней, а на следующий день ввел пошлины в 25% против Индии, в том числе за торговлю с Россией. "Индия всегда покупала подавляющее большинство своей военной техники у России и является крупнейшим покупателем энергоносителей из России наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине", - пояснил Трамп.

После первых сообщений о том, что четыре государственных нефтеперерабатывающих завода в Индии в ответ приостановили покупку нефти у РФ, появилась информация из разных источников, что Индия продолжит закупать российскую нефть, несмотря на угрозы.