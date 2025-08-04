Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

США обвинили Индию в финансировании войны России в Украине

© Deutsche Welle 4 августа, 2025 16:25

Мир 0 комментариев

Покупая нефть у России, Индия фактически финансирует войну в Украине, заявил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер.

Белый дом в воскресенье, 3 августа, обвинил Индию в фактическом финансировании войны России в Украине за счет покупки нефти у Москвы, после того как президент США Дональд Трамп усилил давление на Нью-Дели с требованием прекратить закупки российской нефти.

"Он (Трамп. - Ред.) ясно дал понять, что неприемлемо, чтобы Индия продолжала финансировать эту войну, покупая нефть у России", - заявил заместитель главы администрации Белого дома и один из самых влиятельных помощников Трампа Стивен Миллер в интервью телеканалу Fox News.

Его критика стала одной из самых жестких со стороны администрации Трампа в адрес одного из ключевых партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, отмечает агентство Reuters. "Многих шокирует тот факт, что Индия практически сравнялась с Китаем по объемам закупок российской нефти. Это поразительно", - добавил Миллер.

Нью-Дели пока не комментировал эти обвинения, пишет Reuters. Источники агентства в правительстве Индии сообщили, что страна продолжит закупки нефти у Москвы, несмотря на угрозы США.

Угрозы Трампа торговым партнерам России

14 июля на переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил, что власти США введут вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней (до 2 сентября) не будет достигнуто соглашение о мире в Украине.

29 июля он сократил этот срок до 10 дней, а на следующий день ввел пошлины в 25% против Индии, в том числе за торговлю с Россией. "Индия всегда покупала подавляющее большинство своей военной техники у России и является крупнейшим покупателем энергоносителей из России наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине", - пояснил Трамп.

После первых сообщений о том, что четыре государственных нефтеперерабатывающих завода в Индии в ответ приостановили покупку нефти у РФ, появилась информация из разных источников, что Индия продолжит закупать российскую нефть, несмотря на угрозы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:35 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 20 минут назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 7 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать