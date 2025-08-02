Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США и НАТО создают новый механизм поставок оружия Украине (1)

© Deutsche Welle 2 августа, 2025 13:34

Мир 1 комментариев

Польские ЗРК "Пэтриот" развернутые на учениях в варшавском аэропорту.

НАТО и США разрабатывают новый механизм военных поставок Украине за счет европейских стран, сообщает агентство Reuters. Планируется, что приоритетное оружие будет поставляться пакетами стоимостью по 500 млн долларов.

США и Североатлантический альянс разрабатывают новый механизм финансирования военных поставок Украине - об этом в пятницу, 1 августа, сообщило агентство Reutersсо ссылкой на американские и европейские источники. По их словам, платить за эти поставки будут страны Европы, входящие в НАТО.

Планируется, что Киев будет составлять список оружия, которое нужно Вооруженным силам Украины больше всего - Priority Ukraine Requirements List (PURL).  Страны Североатлантического альянса будут поставлять Украине вооружения из этого списка, забирая их из собственных запасов или закупая у США. Координировать этот процесс будет генсек НАТО Марк Рютте.

Поставки планируется производить пакетами стоимостью примерно по 500 млн долларов (около 430 млн евро) каждый. Европейский чиновник рассказал Reuters, что в общей сложности союзники по НАТО рассчитывают поставить таким образом Украине оружия на 10 млрд долларов (примерно 8,6 млрд евро). В течение какого срока это планируется сделать, собеседник агентства не уточнил.

Трамп недоволен Путиным и готов дать Киеву оружие

Президент США Дональд Трамп 10 июля заявил, что Соединенные Штаты будут продавать НАТО оружие, которое альянс затем будет поставлять Украине. Деталей этой схемы глава Белого дома тогда не раскрыл.

В последние недели Трамп не скрывает своего разочарования Владимиром Путиным, заявляя, что не видит стремления президента РФ закончить войну в Украине. 29 июля американский лидер заявил, что дает своему российскому коллеге 10 дней на это. В Кремле сказали, что "приняли к сведению" ультиматум Трампа.

Германия поставляет Украине установки Patriot

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) 1 августа заявил, что Германия "в ближайшие дни" поставит Украине два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot, а в течение следующих двух-трех месяцев передаст Киеву дополнительные компоненты для этой системы противовоздушной обороны.

Это стало возможным после обещания Вашингтона поставить Берлин первым в очереди на получение систем Patriot последнего поколения на замену переданных Украине. Де-факто у Германии остались всего шесть комплексов Patriot из первоначальных 12. Три  уже переданы Украине, два дислоцированы в Польше, а еще один используется Вооруженными силами ФРГ и военными ВСУ в учебных целях.

Ранее Писториус пообещал, что Берлин поможет Киеву скорее получить еще пять систем Patriot.

