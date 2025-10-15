Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Срочно: Сейм собирается на внеочередное обсуждение проекта госбюджета

© LETA 15 октября, 2025 16:28

Новости Латвии 0 комментариев

Президиум Сейма в четверг, 16 октября, созвал внеочередное заседание парламента, на котором будет начато рассмотрение проекта госбюджета на следующий год, среднесрочных бюджетных рамок и пакета сопутствующих законопроектов.

Внеочередное заседание начнется в 9:00.

В среду министр финансов Арвилс Ашераденс передал пакет бюджетных законопроектов председателю Сейма Дайге Миерине. В традиционной церемонии передачи "бюджетного портфеля" участвовала также председатель комиссии по бюджету и финансам Анда Чакша.

Передавая бюджет в Сейм, глава Минфина отметил, что это "бюджет более безопасного будущего". По его словам, проделана значительная работа, чтобы обеспечить финансирование для безопасности и других важных направлений.

Миериня со своей стороны отметила, что парламентарии тщательно проанализируют, можно ли в бюджете найти еще какие-то возможности для сокращения расходов. "Депутатские квоты" при рассмотрении бюджета не предусмотрены, заверила спикер, но допустила, что поданные депутатами предложения могут привести к "долгим и эмоциональным дебатам".

Председатель парламента отметила, что Сейм, как и в предыдущие годы, не будет рассматривать бюджет на затянувшихся до ночи заседаниях. Работа над бюджетом будет проходить с 9:00 до 21:00, чтобы на следующий день депутаты могли продолжить обсуждение "со свежим взглядом", но при необходимости заседания могут проводиться и в субботу.

Чакша в свою очередь пообещала, что тщательно будут проверяться расходы каждого министерства. На заседания комиссии по бюджету и финансам будут приглашены представители министерств, чтобы обсудить расходы на следующий год и, возможно, найти новые способы их сокращения.

Как сообщалось, правительство во вторник одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, доходы которого составят 16,064 млрд евро, а расходы - 17,945 млрд евро.

По сравнению с бюджетом 2025 года прирост бюджетных доходов превысит рост расходов - доходы планируется увеличить на 944,6 млн евро, а расходы - на 804,3 млн евро.

Расходы общего правительственного сектора в следующем году снизятся до 47% от ВВП по сравнению с 47,5% в этом году. Одновременно с сокращением общих расходов вырастут расходы на оборону.

В целом расходы на следующий год сокращены на 171 млн евро. Для приоритетных мер выделено 693,5 млн евро, в том числе 448,3 млн евро предусмотрено на нужды обороны и безопасности.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

