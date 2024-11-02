Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 6. Ноября Завтра: Leo, Leonarda, Leonards, Leons, Linards

Срочная новость. Испания: в наводнении погибли свыше 200 человек, множество пропавших без вести

Euronews 2 ноября, 2024 07:15

Мир 0 комментариев

scanpix (AP Photo/Alberto Saiz) EM147

Масштаб трагического наводнения в Испании увеличивается: власти сообщают о 205 погибших. Список жертв может вырасти по мере продолжения спасательных работ.

Испания скорбит по погибшим в сильнейшем наводнении: в Королевстве до 2 ноября объявлен национальный траур. При этом из затронутых стихией регионов на юго-востоке страны приходят уточненные данные по числу жертв. На данный момент сообщается о 205 погибших, причем абсолютное большинство - 22 человека - погибли в регионе Валенсия.

Власти обращают внимание на то, что неуточненное число людей числятся пропавшими без вести, а значит, список погибших, скорее всего, будет расти.

Целые кварталы и деревни юго-востока Испании превращены в руины. Причиной столь разрушительного бедствия стал пришедший в регион ураган класса DANA; он спровоцировал атмосферный феномен "холодной капли", который часто оборачивается стихийным бедствиями.

Синоптики уже заявили, что нынешнее наводнение стало самым смертоносным в Испании с 1957 года. Они предупреждают, что на пострадавшие регионы могут обрушиться новые ливни. Там сохраняется "красный", максимальный уровень тревоги.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 14 реакций
Комментарии (0) 14 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России объявили «нежелательной» ассоциацию игроков в «Что? Где? Когда?»

Мир 20:51

Мир 0 комментариев

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Читать
Загрузка

Миллионы на вокзал Rail Baltica в Риге нашлись: чем пришлось пожертвовать для стройки века?

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Читать

Кабаны с работы в Юрмалу возвращаются? ЧП на вечерней трассе (ВИДЕО)

Для настроения 20:35

Для настроения 0 комментариев

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Читать

Тяжелая авария под Саласпилсом: автомобиль протаранил тракторный прицеп с бревнами и перевернулся (ВИДЕО)

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Читать

По старинному методу: в Латвии прокладывают дороги из бревен и торфа

Для настроения 20:24

Для настроения 0 комментариев

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Читать

«Чиновники должны нести ответственность перед обществом – политически, финансово и юридически»: Лидака

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

Читать

Почему в магазинах залеживаются латвийские ягоды и фрукты: расследование

Бизнес 20:09

Бизнес 0 комментариев

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

Читать