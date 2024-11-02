Срочная новость. Испания: в наводнении погибли свыше 200 человек, множество пропавших без вести

Испания скорбит по погибшим в сильнейшем наводнении: в Королевстве до 2 ноября объявлен национальный траур. При этом из затронутых стихией регионов на юго-востоке страны приходят уточненные данные по числу жертв. На данный момент сообщается о 205 погибших, причем абсолютное большинство - 22 человека - погибли в регионе Валенсия.

Власти обращают внимание на то, что неуточненное число людей числятся пропавшими без вести, а значит, список погибших, скорее всего, будет расти.

Целые кварталы и деревни юго-востока Испании превращены в руины. Причиной столь разрушительного бедствия стал пришедший в регион ураган класса DANA; он спровоцировал атмосферный феномен "холодной капли", который часто оборачивается стихийным бедствиями.

Синоптики уже заявили, что нынешнее наводнение стало самым смертоносным в Испании с 1957 года. Они предупреждают, что на пострадавшие регионы могут обрушиться новые ливни. Там сохраняется "красный", максимальный уровень тревоги.